ETV Bharat / Videos

ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবলত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব বিজয়ী - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবলত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব বিজয়ী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা: বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্য়োগত আৰু বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবৰ সহযোগত বৰমা জুলী মৈদান মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় বাৰ্ষিক কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ ফাইনেল মেচখন ৩০ জুলাইত অনুষ্ঠিত হয়  ৷ ফাইনেলত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবে বৰিমাখা চাৰন্থায় ক্লাবক ৩-০ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাস্ত কৰে  ৷

প্ৰথমাৰ্ধত দুয়োটা দলে কোনো গ'ল দিব নোৱাৰিলেও খেলৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবে ৩ গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ফাইনেল খেলখন শুভাৰম্ভণি কৰে বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰীয়ে । এই খেলখন মুকলি কৰে ৪২ বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ।

বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি বসুমতাৰীয়ে কয় ,"বাক্সা জিলাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক তথা জিলাখনৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া সভাপতি কমল ভূষণ বড়ো ছুপাৰ ডিভিজন লীগ যোৱা ১৪ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷ প্ৰয়াত কমল ভূষণ বড়ো বাক্সা জিলা স্প'ৰ্টছ এছোচিয়েশ্য়নৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল ৷ তেওঁৰ তত্বাৱধানতেই আমি বাক্সা জিলা স্প'ৰ্টছ এছোচিয়েশ্য়ন গঠন কৰিছিলো ৷ তেওঁৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ নাম আমি কমল ভূষণ বড়োৰ নামত ৰাখিছো ৷ জিলাখনৰ ফুটবল খেলুৱৈসকলক উলিয়াই অনাৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টা সদায় থাকিব ৷ "

লগতে পঢ়ক:গেৰুৱা হ’ব ভাৰতীয় হকী দলৰ জাৰ্ছীৰ ৰং !

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’লে অজিংক্য ৰাহানেই

বাক্সা: বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্য়োগত আৰু বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবৰ সহযোগত বৰমা জুলী মৈদান মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় বাৰ্ষিক কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ ফাইনেল মেচখন ৩০ জুলাইত অনুষ্ঠিত হয়  ৷ ফাইনেলত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবে বৰিমাখা চাৰন্থায় ক্লাবক ৩-০ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাস্ত কৰে  ৷

প্ৰথমাৰ্ধত দুয়োটা দলে কোনো গ'ল দিব নোৱাৰিলেও খেলৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবে ৩ গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ফাইনেল খেলখন শুভাৰম্ভণি কৰে বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰীয়ে । এই খেলখন মুকলি কৰে ৪২ বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ।

বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি বসুমতাৰীয়ে কয় ,"বাক্সা জিলাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক তথা জিলাখনৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া সভাপতি কমল ভূষণ বড়ো ছুপাৰ ডিভিজন লীগ যোৱা ১৪ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷ প্ৰয়াত কমল ভূষণ বড়ো বাক্সা জিলা স্প'ৰ্টছ এছোচিয়েশ্য়নৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল ৷ তেওঁৰ তত্বাৱধানতেই আমি বাক্সা জিলা স্প'ৰ্টছ এছোচিয়েশ্য়ন গঠন কৰিছিলো ৷ তেওঁৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ নাম আমি কমল ভূষণ বড়োৰ নামত ৰাখিছো ৷ জিলাখনৰ ফুটবল খেলুৱৈসকলক উলিয়াই অনাৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টা সদায় থাকিব ৷ "

লগতে পঢ়ক:গেৰুৱা হ’ব ভাৰতীয় হকী দলৰ জাৰ্ছীৰ ৰং !

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’লে অজিংক্য ৰাহানেই

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
SUPER DIVISION FOOTBALL

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

EROSION

দৌলাশালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন নাৰায়ণ ডেকাৰ

July 31, 2026 at 1:48 PM IST
Youth from Dhemaji Silapathar went missing in Tamil Nadu

তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন চিলাপথাৰৰ অজিত, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

July 31, 2026 at 11:08 AM IST
Clash between forest worker and youth

বনকৰ্মী-যুৱকৰ মাৰপিট, কচুৱাত তীব্ৰ উত্তেজনা

July 30, 2026 at 4:52 PM IST
road accident in Guwahati

বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু

July 30, 2026 at 3:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.