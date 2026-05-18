শহুৰেকৰ ঘৰ বিচাৰি আহি থানাৰ আলহী হ'ল বাংলাদেশী যুৱক - BANGLADESHI ARRESTED
Published : May 18, 2026 at 8:00 PM IST
মঙলদৈ : দৰং দিলাৰ ধূলা আৰক্ষীৰ জালত এজন বাংলাদেশী যুৱক । লতাখাটৰ এজন লোকৰ ঘৰলৈ আহি আটক হল মহম্মদ জাকিৰ নামৰ বাংলাদেশী যুৱকজন । বাংলাদেশৰ বড়িশালৰ ফটোৱাখালি গাঁৱৰ বাসিন্দা মহম্মদ জাকিৰ । কিন্তু কিয় লতাখাটলৈ আহিল যুৱকজন ? এই সন্দৰ্ভত গাঁৱৰ এজন লোকে কয়, "দেওবাৰে আমাৰ গাঁৱৰ হাতিম আলীৰ ঘৰত অচিনাকি লোক এজন আহিছিল । লোক জনক আমি সোধাপোছা কৰিলোঁ । তেতিয়া তেওঁ বাংলাদেশী বুলি কয় । ৩-৪ বছৰ আগতে হাতিম আলীৰ কন্যাক তেওঁৰ ঘৰ কলকাতাত বুলি কৈ বিয়া পাতিছিল । বিয়াৰ পিছত এটা সন্তানো জন্ম পালে । পিছত ছোৱালীজনীয়ে গম পালে যে ল'ৰাজন কলকাতাৰ নহয় বাংলাদেশৰ হে । এই কথা গম পাই ছোৱালীজনী পলাই আহিল । এতিয়া ছোৱালীজনীৰ ঠিকনা বিচাৰি ল'ৰাজন গাঁও পালে । কথাখিনি গম পাই আমি ধূলা থানাত খবৰ কৰিলোঁ আৰু এখন এজাহাৰ দিলোঁ । পিছত আৰক্ষীয়ে ল'ৰাজনক থানালৈ লৈ আহিল ।"
ইফালে যুৱকজনেও কেমেৰাৰ সন্মুখত এই কথা স্বীকাৰ কৰে । কেইবা বছৰ ধৰি বেংগালুৰুত থকা বাংলাদেশী যুৱকজনে ভুৱা পৰিচয়েৰে লতাখাটৰ যুৱতীগৰাকীক বিয়া পাতিছিল । প্ৰকৃত পৰিচয় গম পোৱাৰ পিছত যুৱতীগৰাকী সন্তানৰ সৈতে মাকৰ ঘৰলৈ পলাই আহে । অৱশেষত পত্নী-সন্তানক বিচাৰি আহি বিপদত পৰিল বাংলাদেশী যুৱকজন । ধূলা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
