ETV Bharat / Videos

কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ - BAN ON SELLING FISH WITH EGGS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলা মীন বিভাগে জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কণীযুক্ত মাছ ধৰা বা বিক্ৰী কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । সেই সন্দৰ্ভত সজাগতামূলক পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে । 

পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ জুলাইলৈ মীন আইন (মীন নীতি, ১৯৫৩ আৰু সংশোধিত নিয়ম) অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাতো সকলো প্ৰাকৃতিক জলাশয়, নদী আৰু বিলত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ।  

মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা মীন বিষয়া প্ৰতুল ডেকাই কয়,"এই সময়ছোৱাত মাছৰ প্ৰজননৰ বাবে কণী থকা মাছ সংৰক্ষণ কৰা হয় । 

মাছৰ পোনা সংৰক্ষণৰ বাবে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ জুলাইলৈকে ৭ চেণ্টিমিটাৰতকৈ (৭/১৪ চেঃমিঃ) সৰু ঘৰৰ বৰজাল বা মহাজালৰ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ । "

প্ৰজনন কালত কণী বা পোনা থকা মাছ যেনে ৰৌ, ভকুৱা, চিতল, মালি, কুহী আদি ধৰা বা বিক্ৰী কৰাটো নিষিদ্ধ । যদি কোনোৱে এই আইন উলংঘা কৰে, তেন্তে অসম মীন আইন অনুসৰি তেওঁক ১০০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৫০০০ টকালৈকে জৰিমনা বিহাৰ লগতে জালসমূহ বাজেয়াপ্ত কৰা হ’ব পাৰে । 

আনহাতে নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰৰ উৎপাদন, প্ৰতিপালন আৰু বিক্ৰী কৰাটো আইনমতে দণ্ডনীয় বুলি উল্লেখ ধুবুৰী জিলা মীন বিষয়াগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:নিষেধাজ্ঞা সত্বেও অসাধু লোকে ধৰিছে কণীযুক্ত মাছ, ২০খন জাল জব্দ

ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলা মীন বিভাগে জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কণীযুক্ত মাছ ধৰা বা বিক্ৰী কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । সেই সন্দৰ্ভত সজাগতামূলক পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে । 

পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ জুলাইলৈ মীন আইন (মীন নীতি, ১৯৫৩ আৰু সংশোধিত নিয়ম) অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাতো সকলো প্ৰাকৃতিক জলাশয়, নদী আৰু বিলত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ।  

মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা মীন বিষয়া প্ৰতুল ডেকাই কয়,"এই সময়ছোৱাত মাছৰ প্ৰজননৰ বাবে কণী থকা মাছ সংৰক্ষণ কৰা হয় । 

মাছৰ পোনা সংৰক্ষণৰ বাবে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ জুলাইলৈকে ৭ চেণ্টিমিটাৰতকৈ (৭/১৪ চেঃমিঃ) সৰু ঘৰৰ বৰজাল বা মহাজালৰ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ । "

প্ৰজনন কালত কণী বা পোনা থকা মাছ যেনে ৰৌ, ভকুৱা, চিতল, মালি, কুহী আদি ধৰা বা বিক্ৰী কৰাটো নিষিদ্ধ । যদি কোনোৱে এই আইন উলংঘা কৰে, তেন্তে অসম মীন আইন অনুসৰি তেওঁক ১০০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৫০০০ টকালৈকে জৰিমনা বিহাৰ লগতে জালসমূহ বাজেয়াপ্ত কৰা হ’ব পাৰে । 

আনহাতে নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰৰ উৎপাদন, প্ৰতিপালন আৰু বিক্ৰী কৰাটো আইনমতে দণ্ডনীয় বুলি উল্লেখ ধুবুৰী জিলা মীন বিষয়াগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:নিষেধাজ্ঞা সত্বেও অসাধু লোকে ধৰিছে কণীযুক্ত মাছ, ২০খন জাল জব্দ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ধুবুৰী
কণীযুক্ত মাছ
থাইলেণ্ড মাগুৰ
BAN ON SELLING FISH WITH EGGS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhubri AGP

অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল প্ৰকাণ্ড তলা, বাহিৰ নেতা-কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ

June 23, 2026 at 1:24 PM IST
Viksit Bharat Young Leaders Dialogue

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত 'বিকশিত ভাৰত যুৱ নেতৃত্ব সংবাদ' শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ

June 22, 2026 at 8:14 PM IST
Laharighat News

২৫ বছৰৰ পাছত বানত উটি যোৱা দলং পুনৰ নিৰ্মাণৰ পথত, ক'ত?

June 22, 2026 at 7:37 PM IST
BAHAMPUR FLOOD

নীপকোৰ জলবোমাত আতংকিত কামপুৰ-যমুনামুখবাসী, হোৰাহোৰে বাঢ়িছে কপিলীৰ জলস্তৰ

June 22, 2026 at 6:23 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.