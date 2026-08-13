বৰমাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিজেপিৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা - TRIRANGA YATRA AT BARAMA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 13, 2026 at 2:46 PM IST
বাক্সা : ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৰমাত বাক্সা জিলা বিজেপি মণ্ডলৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা । এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপি মণ্ডলৰ বাক্সা জিলাৰ সভাপতি ৰিদীপ ডেকাই ৷ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশপ্ৰেমৰ বাণীৰে মুখৰিত হৈ পৰে বৰমা । দেশপ্ৰেমমূলক শ্লোগানেৰে মুখৰিত হৈ পৰা যাত্ৰাই বৰমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ শ্ৰদ্ধা আৰু দেশপ্ৰেমৰ মনোভাব প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ চেতনা জগাই তোলাই আছিল এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।
ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিচিৰ এমচিএলএ ৰিদীপ ডেকাই কয়, "আমাৰ এই স্বাধীনতাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ সংগ্ৰামীয়ে বলিদান দিছিল ৷ তেখেতসকলক আমি এই সময়ত শ্ৰদ্ধাৰে সুৱৰিছোঁ ৷ দেশৰ ভিতৰত থকা অপশক্তিক আমি প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগিব ৷ আমি এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা উৰুৱাবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগিব ৷ বাহিৰৰ একাংশ শক্তিয়ে আমাৰ যুৱচামক অবাটে নিয়াৰ চেষ্টা অহৰহ কৰি আছে ৷ আমি এই অপশক্তিৰ বিৰূদ্ধে একেলগে থিয় দিব লাগিব ৷"
বাক্সা : ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৰমাত বাক্সা জিলা বিজেপি মণ্ডলৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা । এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপি মণ্ডলৰ বাক্সা জিলাৰ সভাপতি ৰিদীপ ডেকাই ৷ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশপ্ৰেমৰ বাণীৰে মুখৰিত হৈ পৰে বৰমা । দেশপ্ৰেমমূলক শ্লোগানেৰে মুখৰিত হৈ পৰা যাত্ৰাই বৰমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ শ্ৰদ্ধা আৰু দেশপ্ৰেমৰ মনোভাব প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ চেতনা জগাই তোলাই আছিল এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।
ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিচিৰ এমচিএলএ ৰিদীপ ডেকাই কয়, "আমাৰ এই স্বাধীনতাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ সংগ্ৰামীয়ে বলিদান দিছিল ৷ তেখেতসকলক আমি এই সময়ত শ্ৰদ্ধাৰে সুৱৰিছোঁ ৷ দেশৰ ভিতৰত থকা অপশক্তিক আমি প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগিব ৷ আমি এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা উৰুৱাবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগিব ৷ বাহিৰৰ একাংশ শক্তিয়ে আমাৰ যুৱচামক অবাটে নিয়াৰ চেষ্টা অহৰহ কৰি আছে ৷ আমি এই অপশক্তিৰ বিৰূদ্ধে একেলগে থিয় দিব লাগিব ৷"