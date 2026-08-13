ETV Bharat / Videos

বৰমাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিজেপিৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা - TRIRANGA YATRA AT BARAMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰমাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিজেপিৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 2:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৰমাত বাক্সা জিলা বিজেপি মণ্ডলৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা । এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপি মণ্ডলৰ বাক্সা জিলাৰ সভাপতি ৰিদীপ ডেকাই ৷ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশপ্ৰেমৰ বাণীৰে মুখৰিত হৈ পৰে বৰমা । দেশপ্ৰেমমূলক শ্লোগানেৰে মুখৰিত হৈ পৰা যাত্ৰাই বৰমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ শ্ৰদ্ধা আৰু দেশপ্ৰেমৰ মনোভাব প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ চেতনা জগাই তোলাই আছিল এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।  

ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিচিৰ এমচিএলএ ৰিদীপ ডেকাই কয়, "আমাৰ এই স্বাধীনতাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ সংগ্ৰামীয়ে বলিদান দিছিল ৷ তেখেতসকলক আমি এই সময়ত শ্ৰদ্ধাৰে সুৱৰিছোঁ ৷ দেশৰ ভিতৰত থকা অপশক্তিক আমি প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগিব ৷ আমি এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা উৰুৱাবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগিব ৷ বাহিৰৰ একাংশ শক্তিয়ে আমাৰ যুৱচামক অবাটে নিয়াৰ চেষ্টা অহৰহ কৰি আছে ৷ আমি এই অপশক্তিৰ বিৰূদ্ধে একেলগে থিয় দিব লাগিব ৷"  

লগতে পঢ়ক :৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস প্ৰকক্ষণত বাক্সা-নগাঁও-তিনিচুকীয়াত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ৰেলী

বাক্সা : ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৰমাত বাক্সা জিলা বিজেপি মণ্ডলৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা । এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপি মণ্ডলৰ বাক্সা জিলাৰ সভাপতি ৰিদীপ ডেকাই ৷ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশপ্ৰেমৰ বাণীৰে মুখৰিত হৈ পৰে বৰমা । দেশপ্ৰেমমূলক শ্লোগানেৰে মুখৰিত হৈ পৰা যাত্ৰাই বৰমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ শ্ৰদ্ধা আৰু দেশপ্ৰেমৰ মনোভাব প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ চেতনা জগাই তোলাই আছিল এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।  

ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিচিৰ এমচিএলএ ৰিদীপ ডেকাই কয়, "আমাৰ এই স্বাধীনতাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ সংগ্ৰামীয়ে বলিদান দিছিল ৷ তেখেতসকলক আমি এই সময়ত শ্ৰদ্ধাৰে সুৱৰিছোঁ ৷ দেশৰ ভিতৰত থকা অপশক্তিক আমি প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগিব ৷ আমি এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা উৰুৱাবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগিব ৷ বাহিৰৰ একাংশ শক্তিয়ে আমাৰ যুৱচামক অবাটে নিয়াৰ চেষ্টা অহৰহ কৰি আছে ৷ আমি এই অপশক্তিৰ বিৰূদ্ধে একেলগে থিয় দিব লাগিব ৷"  

লগতে পঢ়ক :৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস প্ৰকক্ষণত বাক্সা-নগাঁও-তিনিচুকীয়াত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ৰেলী

For All Latest Updates

TAGGED:

বৰমাত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা
ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগা
স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
TRIRANGA YATRA AT BARAMA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Final rehearsal for Independence day parade at Raja Prabhat Chandra Baruah playground in Dhuburi

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: ধুবুৰীত পেৰেডৰ অনুশীলন তুংগত

August 13, 2026 at 4:32 PM IST
Rajasthan University student body distributes flood relief in Sivasagar

বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ

August 13, 2026 at 3:17 PM IST
Organizes a Bike Rally in line with the Har Ghar Tiranga campaign in Nagaon

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী

August 13, 2026 at 3:04 PM IST
Assam Floods 2026

বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ গুৰুত্ব নুবুজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : উৎপল শৰ্মা

August 11, 2026 at 9:32 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.