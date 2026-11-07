ETV Bharat / Videos

বৰমাত বাক্সা জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰমাত বাক্সা জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2026 at 8:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : ৩২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞানৰ বাক্সা জিলা সমাৰোহ শনিবাৰে বৰমাৰ ছেইন্ট জনছ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰংগনত অনুষ্ঠিত হয় । ৩২খন পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত বাক্সা জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জেহেৰুল ইছলামৰ সভাপতিত্বত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

জিলাখনৰ ৮৫ খন বিদ্যালয়ৰ ১৫০ টা প্ৰকল্প প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি ভাৰত জন বিজ্ঞান যাত্ৰাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিতেশ মেধিয়ে কয়, "শিশু বিজ্ঞানীসকলক জিলা ভিত্তিত বাছনি কৰাৰ পিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷"

বাক্সা জিলা শিক্ষা বিষয়া জেহেৰুল ইছলামে প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰি কয়, "শিশুসকলৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এইটো হ'ল মাধ্যম  ৷ শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ সমাৰোহ বিশেষ প্ৰয়োজন  ৷ বাক্সা জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শিক্ষাৰ প্ৰতি আগবঢ়া ৷"

লগতে পঢ়ক:অসমৰ মহিলাই উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহা; বিপদত কংগ্ৰেছী নেতা

ঘূৰ্ণীবতাহ, এল নিনো আৰু ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষাঃ আমাৰ কৃষকসকল সাজু নে ?

বাক্সা : ৩২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞানৰ বাক্সা জিলা সমাৰোহ শনিবাৰে বৰমাৰ ছেইন্ট জনছ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰংগনত অনুষ্ঠিত হয় । ৩২খন পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত বাক্সা জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জেহেৰুল ইছলামৰ সভাপতিত্বত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

জিলাখনৰ ৮৫ খন বিদ্যালয়ৰ ১৫০ টা প্ৰকল্প প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি ভাৰত জন বিজ্ঞান যাত্ৰাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিতেশ মেধিয়ে কয়, "শিশু বিজ্ঞানীসকলক জিলা ভিত্তিত বাছনি কৰাৰ পিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷"

বাক্সা জিলা শিক্ষা বিষয়া জেহেৰুল ইছলামে প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰি কয়, "শিশুসকলৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এইটো হ'ল মাধ্যম  ৷ শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ সমাৰোহ বিশেষ প্ৰয়োজন  ৷ বাক্সা জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শিক্ষাৰ প্ৰতি আগবঢ়া ৷"

লগতে পঢ়ক:অসমৰ মহিলাই উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহা; বিপদত কংগ্ৰেছী নেতা

ঘূৰ্ণীবতাহ, এল নিনো আৰু ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষাঃ আমাৰ কৃষকসকল সাজু নে ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমৰোহ
BAKSA CHILDREN S SCIENCE CONGRESS
বিজ্ঞান সমৰোহ
বাক্সা জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

BJP rally in Sivasagar

শিৱসাগৰত বিজেপিৰ গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও পদযাত্ৰা

November 6, 2026 at 6:50 PM IST
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত

November 5, 2026 at 10:51 AM IST
Shivsagar bandh was called off in November 6 says ATASU

৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক

November 4, 2026 at 4:59 PM IST
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক

November 3, 2026 at 8:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.