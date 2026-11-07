বৰমাত বাক্সা জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 7, 2026 at 8:16 PM IST
বাক্সা : ৩২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞানৰ বাক্সা জিলা সমাৰোহ শনিবাৰে বৰমাৰ ছেইন্ট জনছ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰংগনত অনুষ্ঠিত হয় । ৩২খন পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত বাক্সা জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জেহেৰুল ইছলামৰ সভাপতিত্বত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
জিলাখনৰ ৮৫ খন বিদ্যালয়ৰ ১৫০ টা প্ৰকল্প প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি ভাৰত জন বিজ্ঞান যাত্ৰাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিতেশ মেধিয়ে কয়, "শিশু বিজ্ঞানীসকলক জিলা ভিত্তিত বাছনি কৰাৰ পিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷"
বাক্সা জিলা শিক্ষা বিষয়া জেহেৰুল ইছলামে প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰি কয়, "শিশুসকলৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এইটো হ'ল মাধ্যম ৷ শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ সমাৰোহ বিশেষ প্ৰয়োজন ৷ বাক্সা জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শিক্ষাৰ প্ৰতি আগবঢ়া ৷"
লগতে পঢ়ক:অসমৰ মহিলাই উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহা; বিপদত কংগ্ৰেছী নেতা
ঘূৰ্ণীবতাহ, এল নিনো আৰু ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষাঃ আমাৰ কৃষকসকল সাজু নে ?
বাক্সা : ৩২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞানৰ বাক্সা জিলা সমাৰোহ শনিবাৰে বৰমাৰ ছেইন্ট জনছ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰংগনত অনুষ্ঠিত হয় । ৩২খন পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত বাক্সা জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জেহেৰুল ইছলামৰ সভাপতিত্বত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
জিলাখনৰ ৮৫ খন বিদ্যালয়ৰ ১৫০ টা প্ৰকল্প প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি ভাৰত জন বিজ্ঞান যাত্ৰাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিতেশ মেধিয়ে কয়, "শিশু বিজ্ঞানীসকলক জিলা ভিত্তিত বাছনি কৰাৰ পিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷"
বাক্সা জিলা শিক্ষা বিষয়া জেহেৰুল ইছলামে প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰি কয়, "শিশুসকলৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এইটো হ'ল মাধ্যম ৷ শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ সমাৰোহ বিশেষ প্ৰয়োজন ৷ বাক্সা জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শিক্ষাৰ প্ৰতি আগবঢ়া ৷"
লগতে পঢ়ক:অসমৰ মহিলাই উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহা; বিপদত কংগ্ৰেছী নেতা
ঘূৰ্ণীবতাহ, এল নিনো আৰু ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষাঃ আমাৰ কৃষকসকল সাজু নে ?