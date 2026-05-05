হোজাইৰ বিন্নাকান্দিৰ পৰা ৩৪ হাজাৰ ভোটত জয়ী বদৰুদ্দিন আজমল - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

হোজাইৰ বিন্নাকান্দিৰ পৰা ৩৪ হাজাৰ ভোটত জয়ী বদৰুদ্দিন আজমল

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 2:20 PM IST

হোজাই: ঘোষণা হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । অভিলেখ সৃষ্টি কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মছনদ দখল কৰিলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মিত্ৰজোঁটে । একেদৰে বিজয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে । হোজাই জিলাৰ বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত কৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ।  

বদৰুদদিন আজমলে লাভ কৰে ১,১৭,৫৪৯ টা ভোট । বিপৰীতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিমে লাভ কৰে ৮৩,৭৯৩ টা ভোট । মুঠ ৩৪,৭৫৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় বদৰুদ্দিন আজমল ।  

বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আজমলে । তেওঁ কয়,"ৰাইজে আমাক জিকাইছে । আল্লাহৰ মেহেৰবানী, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।" কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ কাৰণ কি বুলি সাংবাদিকে কৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁলোকে কেৱল মুছলমান ভোটৰ পাছত লাগি থকাৰ কাৰণেই হাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে আজমলে ।

