ETV Bharat / Videos

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত সোণ-ৰূপ জয়ৰে জোনাই আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাই আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2026 at 8:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত চিলাপথাৰৰ দহ বছৰীয়া কণমানি আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য ৷ ১ ৰ পৰা ৪ অক্টোবৰলৈ উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত আয়ানে দুটা স্বৰ্ণ আৰু এটা ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ আয়ানে ইতিপূৰ্বে জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ লগতে কাটাৰ আৰু কুমিটে শাখাত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনেৰে কণমানি খেলুৱৈগৰাকীয়ে নিজৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, অহা ২০২৭ চনত জাপানত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত আয়ান শৰ্মা অংশগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

ভৱিষ্যতে এগৰাকী দক্ষ কাৰাটে খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটোৱেই কণমানিগৰাকীৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সাফল্য অৰ্জন কৰি চিলাপথাৰৰ নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আয়ান শৰ্মাক গাঁওবাসীয়ে উষ্ম আদৰণি আৰু অভিনন্দন জনায় ৷ খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সাফল্যই চিলাপথাৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ আনন্দ আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।

লগতে পঢ়ক : গোলাঘাটত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ

জোনাই : কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত চিলাপথাৰৰ দহ বছৰীয়া কণমানি আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য ৷ ১ ৰ পৰা ৪ অক্টোবৰলৈ উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত আয়ানে দুটা স্বৰ্ণ আৰু এটা ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ আয়ানে ইতিপূৰ্বে জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ লগতে কাটাৰ আৰু কুমিটে শাখাত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনেৰে কণমানি খেলুৱৈগৰাকীয়ে নিজৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, অহা ২০২৭ চনত জাপানত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত আয়ান শৰ্মা অংশগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

ভৱিষ্যতে এগৰাকী দক্ষ কাৰাটে খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটোৱেই কণমানিগৰাকীৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সাফল্য অৰ্জন কৰি চিলাপথাৰৰ নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আয়ান শৰ্মাক গাঁওবাসীয়ে উষ্ম আদৰণি আৰু অভিনন্দন জনায় ৷ খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সাফল্যই চিলাপথাৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ আনন্দ আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।

লগতে পঢ়ক : গোলাঘাটত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা
আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা
দক্ষ কাৰাটে খেলুৱৈ
NATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Wild elephants menace

ম'ৰাচুৰকত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ; ভাঙিলে ঘৰ, খালে ভঁৰালৰ ধান

October 9, 2026 at 8:26 PM IST
aituc protest at Nazira

অ'এনজিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্মঘট, 'অ'এনজিচি কাৰো পৈত্ৰিক সম্পত্তি নহয়'

October 1, 2026 at 7:04 AM IST
Nasha Mukt Sankalp Abhiyan in Barpeta

নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প : বৰপেটাত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ পদযাত্ৰা

September 26, 2026 at 4:58 PM IST
Chhattisgarh governor Ramen Deka

ছত্তীশগড়তো শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ

September 21, 2026 at 12:37 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.