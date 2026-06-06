ETV Bharat / Videos

লাহৰীঘাটত ছাত্ৰীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ লম্পট যুৱকৰ, আহত ছাত্ৰীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি - LAHARIGHAT NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
লাহৰীঘাটত ছাত্ৰীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ লম্পট যুৱকৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 8:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : লাহৰীঘাটৰ চেনিমাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা লম্পট যুৱক ৷ অসৎ কাৰ্য কৰিব নোৱাৰি লম্পট যুৱকে ছাত্ৰীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে ছাত্ৰীগৰাকী ৷ ​ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, শনিবাৰে পুৱা কলেজলৈ যাবলৈ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে গা-ধুই আছিল ৷ তেনেতে ছাত্ৰীগৰাকীৰে অপকৰ্মৰ চেষ্টা কৰে লম্পট ওৱাহিদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে ৷

ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত লম্পট যুৱক ওৱাহিদুল ইছলামে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক ৷ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে লম্পট যুৱক ওৱাহিদুল ইছলাম । আহত ছাত্ৰীগৰাকীক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই কয়,"কলেজলৈ যাবলৈ গা-ধুই থাকোতে ছাত্ৰীগৰাকীক পাছফালৰ পৰা ধৰে লম্পট ওৱাহিদুলে ৷ তেনেতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ছাত্ৰীগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে ওৱাহিদুলে ৷"

লগতে পঢ়ক:‘লিচু উৎসৱ-২০২৬', ডুবাই-ছিংগাপুৰলৈ তেজপুৰৰ লিচু

মৰিগাঁও : লাহৰীঘাটৰ চেনিমাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা লম্পট যুৱক ৷ অসৎ কাৰ্য কৰিব নোৱাৰি লম্পট যুৱকে ছাত্ৰীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে ছাত্ৰীগৰাকী ৷ ​ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, শনিবাৰে পুৱা কলেজলৈ যাবলৈ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে গা-ধুই আছিল ৷ তেনেতে ছাত্ৰীগৰাকীৰে অপকৰ্মৰ চেষ্টা কৰে লম্পট ওৱাহিদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে ৷

ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত লম্পট যুৱক ওৱাহিদুল ইছলামে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক ৷ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে লম্পট যুৱক ওৱাহিদুল ইছলাম । আহত ছাত্ৰীগৰাকীক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই কয়,"কলেজলৈ যাবলৈ গা-ধুই থাকোতে ছাত্ৰীগৰাকীক পাছফালৰ পৰা ধৰে লম্পট ওৱাহিদুলে ৷ তেনেতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ছাত্ৰীগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে ওৱাহিদুলে ৷"

লগতে পঢ়ক:‘লিচু উৎসৱ-২০২৬', ডুবাই-ছিংগাপুৰলৈ তেজপুৰৰ লিচু

For All Latest Updates

TAGGED:

লাহৰীঘাট
মৰিগাঁও
লাহৰীঘাট আৰক্ষী
ETV BHARAT ASSAM
LAHARIGHAT NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

BSF jawan from Tinisukia dies due to lightning strike in West Bengal

বজ্ৰপাতে প্ৰাণ ল'লে বিএছএফ জোৱানৰ, তিনিচুকীয়াত শোকৰ ছাঁ

June 6, 2026 at 8:46 PM IST
MOU between Barpeta Medical College and Assam Cancer Care Foundation for cancer detection

কৰ্কট চিনাক্তকৰণৰ‌ বাবে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়-অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বুজাবুজি চুক্তি

June 6, 2026 at 7:16 PM IST
stolen batteries seized Hawly along with a truck while preparing to send to Uttar Pradesh

উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰোতেই ট্ৰাকসহ ৮২৫ টা চুৰি বেটাৰী জব্দ

June 6, 2026 at 7:04 PM IST
Allegation of corruption in Jal Jeevan mission in South Shalmara Manakachar

আঁচনি আছে পানী নাই, ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন

June 6, 2026 at 5:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.