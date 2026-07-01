জনজাতিকৰণৰ বিষয়ৰ পৰা ফালৰি কাটিছে চৰকাৰ, জ্বলিব ৰাজপথ: আটাছুৰ হুংকাৰ - ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 1, 2026 at 2:12 PM IST
শিৱসাগৰ: অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা ভূমিকাক লৈ সৰৱ সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈ ৷ বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আটাছুৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়,"নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ লগতে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিল বিষয়টো । কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগৰ পৰা বৰ্তমান ফালৰি কাটিছে চৰকাৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ পৰাও বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সঠিক উত্তৰ নাপালো ৷ যিহেতু খিলঞ্জীয় ভূমিপত্ৰই সাংবিধানিক অধিকাৰ পাবই লাগিব ৷ নহ'লে ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াই ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাৰ লগতে ভাষা-সংস্কৃতিলৈ সংকট নামিব ৷ সেয়ে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লাখ লাখ খিলঞ্জীয়া, জ্বলিব ৰাজপথ ৷"
লগতে পঢ়ক: ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
শিৱসাগৰ: অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা ভূমিকাক লৈ সৰৱ সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈ ৷ বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আটাছুৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়,"নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ লগতে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিল বিষয়টো । কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগৰ পৰা বৰ্তমান ফালৰি কাটিছে চৰকাৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ পৰাও বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সঠিক উত্তৰ নাপালো ৷ যিহেতু খিলঞ্জীয় ভূমিপত্ৰই সাংবিধানিক অধিকাৰ পাবই লাগিব ৷ নহ'লে ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াই ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাৰ লগতে ভাষা-সংস্কৃতিলৈ সংকট নামিব ৷ সেয়ে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লাখ লাখ খিলঞ্জীয়া, জ্বলিব ৰাজপথ ৷"
লগতে পঢ়ক: ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ