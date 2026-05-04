মানকাচৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ অগ্ৰগতি - ASSEMBLY ELECTION RESULTS
Published : May 4, 2026 at 3:00 PM IST
মানকাচৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা যুদ্ধকালীন গতিত চলি আছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ১১ নং মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ হাটশিঙিমাৰী কলেজ ভোটগণনা কেন্দ্ৰত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা চলি আছে গণনা প্ৰক্ৰিয়া ।
মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৮ নম্বৰ ৰাউণ্ডৰ শেষত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানে ২৭ হাজাৰৰো অধিক ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে । উল্লেখ্য যে মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩,১১,১৫২গৰাকী । ১৪ খন টেবুলত মুঠ ২৯ টা ৰাউণ্ডত ভোট গণনা চলি আছে ।
কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আৰম্ভ ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া অব্য়াহত । বৰ্তমান ৮ নম্বৰ ৰাউণ্ডত অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামতকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমান ২৭ হাজাৰ ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ।
