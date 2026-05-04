দিগন্ত বৰ্মন পৰাজিত: বৰক্ষেত্ৰীত ফুলিল পদুম - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

দ্বিতীয়বাৰলৈ বিধায়ক হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত নাৰায়ণ ডেকাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 8:00 PM IST

নলবাৰী: সোমবাৰে ঘোষণা হ’ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । নলবাৰীৰ তিনিওটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ 

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনক পৰাজিত কৰি বৰক্ষেত্ৰীত দ্বিতীয়বাৰলৈ বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় নাৰায়ণ ডেকা । ২৮,৮৪৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ডেকাই এই জয় সাব্যস্ত কৰে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি নাৰায়ণ ডেকাই জয়লাভ কৰিছিল । পুনৰ এবাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ ৰাইজৰ সঁহাৰিৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকী । বৰক্ষেত্ৰীৰ ৰাইজৰ লগতে চৰাঞ্চলৰ ভোটাৰসকলেও নাৰায়ণ ডেকাক সমৰ্থন জনোৱাত জয়ৰ পথ সূচল হৈছিল ৷ যাৰ বাবে সমষ্টিবাসীৰ লগতে সংখ্যালঘু লোকসকলকো ধন্যবাদ জনাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

বৰক্ষেত্ৰীত কৰিবলগীয়া যথেষ্ট আছে । যোৱা পাঁচ বছৰত বৰক্ষেত্ৰীৰ উন্নয়ন স্তব্ধ হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰি এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰীক উন্নতিৰ দিশত আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা চলাব বুলি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে মন্তব্য কৰে নাৰায়ণ ডেকাই ।

উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনে ২১ টা ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ শেষৰটো ৰাউণ্ডৰ অন্তত ৮৩,৮৯৪ টা ভোট লাভ কৰে । আনহাতে, বিজেপিৰ নাৰায়ণ ডেকাই লাভ কৰে ১,১২,৩৭৬ টা ভোট ।

