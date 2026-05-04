এই নিৰ্বাচনটো মোৰ এটা পৰীক্ষামূলক নিৰ্বাচন আছিল: মৃণাল শইকীয়া - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
Published : May 4, 2026 at 6:50 PM IST
গোলাঘাট: সোমবাৰে ঘোষণা কৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুসৰি খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিত পুনৰবাৰ জয়লাভ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াৰ ৷ বিগত সময়ছোৱাত ৰাইজৰ হৈ কৰি অহা ভাল কামৰ বাবে পুনৰ সমষ্টিবাসীয়ে শইকীয়াকে ভোট দি জয়যুক্ত কৰে ৷
নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছত মৃণাল শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ এইবেলি সাধাৰণভাৱে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছতো নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে ৷ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেধৰণৰ, ‘‘আজি ভোটগণনা হ’ল ৷ মই যিধৰণে আশা কৰিছিলো, তাতকৈ বেছি ভোটত জিকিছো ৷ এই নিৰ্বাচনটো মোৰ এটা পৰীক্ষামূলক আছিল যে সহজ-সৰলভাৱে নিৰ্বাচন জিকিব পাৰি নে নাই ৷ কৰ’বাত সভা, কৰ’বাত পোষ্টাৰ…মই পোষ্টাৰো চপা কৰা নাছিলো ৷ আনকি ক’তো সভাতো একো কোৱা নাছিলো ৷ আনকি ৰাইজক সুধিছিলো যে মই কিবা ক’ব লাগিব নেকি… ৰাইজে নালাগে বুলি কৈছিল ৷ ঠিক আছে, ৰাইজে যদি মোক ভালপায়, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ’লে মোক ভোট দিব ৷ যদি ভাবে যে মোতকৈ যোগ্য প্ৰাৰ্থী আছে, তেওঁকে ভোট দিব ৷ সেইটোৱেই কৈছিলো আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি মই অভিভূত ৷’’
উল্লেখ্য যে, উজনিৰ পৰা নামনিলৈ অসমৰ অধিকাংশ সমষ্টিয়ে ক্ৰমাৎ গেৰুৱা হৈ পৰিছে ৷ অৱশ্যে একাংশ সমষ্টিত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ এতিয়াও কিছুক্ষণ বাকী ৷
