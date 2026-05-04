ETV Bharat / Videos

সপ্তমবাৰলৈ দুৰ্গ অক্ষত : হাঁহিমুখে সমৰ্থকৰ মাজত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সপ্তমবাৰলৈ নিৰ্বাচনত জয়লাভ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 8:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, সাতবাৰকৈ বিধায়ক পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সপ্তমবাৰলৈ বিজয়ীৰ হাঁহি মাৰিলে টিহু সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ।

১৯৮৫ চনৰে পৰা অসমৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত দপদপাই আছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা । বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ দুবাৰহে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল পাটোৱাৰী ৷ এইবেলি নিৰ্বাচনত ২৬,৪৯৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত নিকটতম কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীক পৰাজিত কৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুঠ ১,০০,৮৫৫ টা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে লাভ কৰে ৭৪,৩৫৯ টা ভোট ।

নিৰ্বাচনী ফলাফল লাভৰ পিছতে সমষ্টিবাসীক ধন্যবাদ জনাই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । নিজৰ লগতে নলবাৰীৰ আন দুটা সমষ্টিতো বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: দিগন্ত বৰ্মন পৰাজিত: বৰক্ষেত্ৰীত ফুলিল পদুম

নলবাৰী: এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, সাতবাৰকৈ বিধায়ক পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সপ্তমবাৰলৈ বিজয়ীৰ হাঁহি মাৰিলে টিহু সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ।

১৯৮৫ চনৰে পৰা অসমৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত দপদপাই আছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা । বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ দুবাৰহে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল পাটোৱাৰী ৷ এইবেলি নিৰ্বাচনত ২৬,৪৯৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত নিকটতম কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীক পৰাজিত কৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুঠ ১,০০,৮৫৫ টা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে লাভ কৰে ৭৪,৩৫৯ টা ভোট ।

নিৰ্বাচনী ফলাফল লাভৰ পিছতে সমষ্টিবাসীক ধন্যবাদ জনাই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । নিজৰ লগতে নলবাৰীৰ আন দুটা সমষ্টিতো বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: দিগন্ত বৰ্মন পৰাজিত: বৰক্ষেত্ৰীত ফুলিল পদুম

For All Latest Updates

TAGGED:

চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী
৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টি
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

দিগন্ত বৰ্মন পৰাজিত: বৰক্ষেত্ৰীত ফুলিল পদুম

May 4, 2026 at 8:00 PM IST
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

এই নিৰ্বাচনটো মোৰ এটা পৰীক্ষামূলক নিৰ্বাচন আছিল: মৃণাল শইকীয়া

May 4, 2026 at 6:50 PM IST
aiudf collapses in dhing

ধিঙৰ পৰা খহিল এআইইউডিএফ, ৰাইজৰ দলৰ দখলত ধিং সমষ্টি

May 4, 2026 at 6:18 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ ভুৱন গামক

May 4, 2026 at 6:10 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.