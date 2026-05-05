সৰুপথাৰত আবতৰীয়া দেৱালী ! ৫৬,০৮০ ভোটৰ ব্যৱধানত বিশ্বজিৎ ফুকনৰ জয়লাভ - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
Published : May 5, 2026 at 11:52 AM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰত উছৱমুখৰ পৰিৱেশ ৷ ৰাইজৰ পছন্দৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ জয়েই হৈছে এই আনন্দৰ মূল কাৰণ ৷ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে বিশ্বজিৎ ফুকনে । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে লাভ কৰিছে ৯৬,৩৪১ টা ভোট ।
আনহাতে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াই লাভ কৰে ৪০,২৬১ টা ভোট ৷ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী চাহিল মুণ্ডাই ১১,৮৫২ টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয় । সৰুপথাৰ সমষ্টিত লাভ কৰা ন’টা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে ২,৩৮৬ টা ।
সোমবাৰে সন্ধিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত সৰুপথাৰত উপস্থিত হয় বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন ৷ দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকসকলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় । আতচবাজীৰে সৰুপথাৰ নগৰত আবতৰীয়া দেৱালী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । তদুপৰি সন্ধিয়ালৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয় । কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, মণ্টু গোঁহাইসহ কেইবাজনো কণ্ঠশিল্পীৰ দ্বাৰা সৰুপথাৰ নগৰত সংগীতানুষ্ঠান কৰি দলীয় কৰ্মী, সমৰ্থকে বিশ্বজিৎ ফুকনৰ জয়ক উদযাপন কৰে ৷
উল্লেখযোগ্য যে, ২০২১ চনত কংগ্ৰেছৰ ভেঁটি খহাই সৰুপথাৰ দখল কৰিছিল বিশ্বজিৎ ফুকনে । এই জয় অব্যাহত ৰাখি ২০২৬ বৰ্ষত পুনৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
