ৰঙিয়াত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে ভবেশ কলিতাই - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

ৰঙিয়াত মনে বিচৰা বিধায়ক লাভ কৰি উৎফুল্লিত বিজেপি কৰ্মী-সমৰ্থক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 2:20 PM IST

ৰঙিয়া: সোমবাৰে ঘোষণা কৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত উৰিল বিজেপিৰ বিজয়ধ্বজা ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰায়কেইটা সমষ্টিতে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিতো দেখা গ’ল একে দৃশ্য ৷ পূৰ্বৰ দুবাৰৰ দৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়কৰূপে পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত হ’ল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতা ৷

ৰঙিয়াৰ বিগত দুটা কাৰ্যকালৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভবেশ কলিতাই নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীতকৈ ৩৪,০২৯ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় লাভ কৰে ৷ এই বিজয়ৰ পিছতেই উৎফুল্লিত নেতাগৰাকীয়ে ৰঙিয়াবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । ৰাইজৰ মৰমৰ বাবেই এই জয় সম্ভৱ বুলি অভিহিত কৰি জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এয়া ৰঙিয়াবাসীৰ জয় । এই জয় জাতি ৰক্ষাৰ জয়, এই জয় খিলঞ্জীয়াৰ জয় । এই চেগতে মই ৰঙিয়াৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । ৰাইজে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিছে । সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে বাবে বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিছে যাতে অসমত এখন শক্তিশালী আৰু স্থিৰ চৰকাৰ গঠন হয় ।’’ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বেই ভবেশ কলিতাৰ বিজয়ৰ উমান লাভ কৰি সমৰ্থকসকলে আমিনগাঁও উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিজয় উল্লাস কৰে ।

উল্লেখ্য যে, এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৩১ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে - বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী । সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,১০,৫৭২ গৰাকী, তাৰে মাজৰ ১,৮৪,২১৭ গৰাকীয়ে ভোটদান কৰে । সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ ৮৭.৪৮% আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিল ২৬৫ টা । সোমবাৰে হোৱা এই ভোটগণনা ১৪ খন টেবুলত ২০ টা ৰাউণ্ডত সমাপ্ত হয় ।

লগতে পঢ়ক: দিগন্ত বৰ্মন পৰাজিত: বৰক্ষেত্ৰীত ফুলিল পদুম

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ভৱেশ কলিতা বনাম প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী
৩১ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

