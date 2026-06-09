ETV Bharat / Videos

ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বাজিব অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ জয়ধ্বনি - BRITISH PARLIAMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বাজিব অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ জয়ধ্বনি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ ব্ৰিটিছ সংসদত অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ জয়ধ্বনি বাজিব। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি । মাজুলী আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা লণ্ডনলৈ বুলি সোমবাৰে যাত্ৰা কৰে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে ।

ব্ৰিটিছ সংসদৰ ১৫ নম্বৰ গৃহত অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি আৰু সমাজ জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বিশেষ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে । এক বিশেষ সভাত উপস্থিত থাকিব ব্ৰিটেইনৰ প্ৰায় ৬২ গৰাকী সাংসদ । অনুষ্ঠানটোৰ মূল সঞ্চালনা কৰিব ব্ৰিটেইনৰ মুখ্য সাংসদ ববে ।  

অহা ১৭ জুনত এই সভাখন লণ্ডনৰ সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশা ৮ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই দুঘণ্টাৰ কাৰ্যসূচীত কেৱল বক্তৃতাই নহয়, প্ৰদৰ্শিত হ’ব অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্য-গীতো । ইয়াৰে ৩০ মিনিট সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ভাষণ আগবঢ়াব । এঘণ্টা সময় ব্ৰিটিছ সাংসদসকলৰ আগত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বাৰেৰহণীয়া কলা-সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব, য’ত প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানো অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব ।

লগতে পঢ়ক:সন্ত্রাসবিৰোধী অভিযানত অসাধাৰণ সাহসিকতাৰ স্বীকৃতি: মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতালৈ শৌৰ্য চক্ৰ

জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনৰ আয়োজন

মাজুলী : সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ ব্ৰিটিছ সংসদত অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ জয়ধ্বনি বাজিব। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি । মাজুলী আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা লণ্ডনলৈ বুলি সোমবাৰে যাত্ৰা কৰে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে ।

ব্ৰিটিছ সংসদৰ ১৫ নম্বৰ গৃহত অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি আৰু সমাজ জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বিশেষ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে । এক বিশেষ সভাত উপস্থিত থাকিব ব্ৰিটেইনৰ প্ৰায় ৬২ গৰাকী সাংসদ । অনুষ্ঠানটোৰ মূল সঞ্চালনা কৰিব ব্ৰিটেইনৰ মুখ্য সাংসদ ববে ।  

অহা ১৭ জুনত এই সভাখন লণ্ডনৰ সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশা ৮ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই দুঘণ্টাৰ কাৰ্যসূচীত কেৱল বক্তৃতাই নহয়, প্ৰদৰ্শিত হ’ব অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্য-গীতো । ইয়াৰে ৩০ মিনিট সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ভাষণ আগবঢ়াব । এঘণ্টা সময় ব্ৰিটিছ সাংসদসকলৰ আগত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বাৰেৰহণীয়া কলা-সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব, য’ত প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানো অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব ।

লগতে পঢ়ক:সন্ত্রাসবিৰোধী অভিযানত অসাধাৰণ সাহসিকতাৰ স্বীকৃতি: মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতালৈ শৌৰ্য চক্ৰ

জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনৰ আয়োজন

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
আউনীআটী সত্ৰ
লণ্ডন
BRITISH PARLIAMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

AJP Leader Lurinjyoti Gogo

অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহলৈ সংকট নামি আহিছে : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

June 8, 2026 at 8:58 PM IST
New assamese song of sankuraj konwar

শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ কণ্ঠত ৰাজস্থানী লোকসংগীতৰ সুৰত ‘ধৰ ধৰ কলীয়া’

June 8, 2026 at 5:54 PM IST
Use of domestic gas cylinders in hotels and restaurants in Nagaon

নগাঁৱৰ হোটেল-ৰেস্তোঁৰাত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ

June 8, 2026 at 4:15 PM IST
Police seized several tractors in Jonai

জোনাই থানাত সোমাইছে ইখনৰ পিছত সিখন ট্ৰেক্টৰ, কিন্তু কিয় ?

June 7, 2026 at 7:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.