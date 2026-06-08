ETV Bharat / Videos

শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ কণ্ঠত ৰাজস্থানী লোকসংগীতৰ সুৰত ‘ধৰ ধৰ কলীয়া’ - SINGER SANKURAJ KONWAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ কণ্ঠত ৰাজস্থানী লোকসংগীতৰ সুৰত ‘ধৰ ধৰ কলীয়া’ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 5:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: ৰাজস্থানী লোকসংগীত আৰু নগাঁৱৰ লোকসংগীতৰ সংমিশ্ৰণত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ কণ্ঠত শ্ৰোতাই শুনিবলৈ পাব এটি নতুন গীত । দেওবাৰে তিতাবৰত শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ নতুন গীত ‘ধৰ ধৰ কলীয়া’ অনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । তিতাবৰত টিআৰপি প্ৰডাকচনৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত যুৱ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ নতুন গীতটো ইউটিউবত আপলোড কৰে ।

গীতটোৱে শ্ৰোতা ৰাইজৰ মাজত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰে কয়, "এইটো হৈছে ৰাজস্থানী লোকনৃত্য় আৰু নগাঁৱৰ লোকসংগীতৰ ফিউজন । বহু দিনৰ পৰা এই পৰিকল্পনাতো চলি আছিল । অৱশেষত সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে ইউটিউবত আপলোড কৰা হৈছে । ৰাজা বৰুৱাও এই ভিডিঅ'টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।"

লগতে পঢ়ক:অসমলৈ গৌৰৱ: 'লয়লহৰী' সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ ৪টা বিভাগতে বিজয়ী ১৫ বছৰীয়া অভিলাষা

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথাৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে 'মহাবাহু The Brahmaputra'

যোৰহাট: ৰাজস্থানী লোকসংগীত আৰু নগাঁৱৰ লোকসংগীতৰ সংমিশ্ৰণত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ কণ্ঠত শ্ৰোতাই শুনিবলৈ পাব এটি নতুন গীত । দেওবাৰে তিতাবৰত শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ নতুন গীত ‘ধৰ ধৰ কলীয়া’ অনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় । তিতাবৰত টিআৰপি প্ৰডাকচনৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত যুৱ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ নতুন গীতটো ইউটিউবত আপলোড কৰে ।

গীতটোৱে শ্ৰোতা ৰাইজৰ মাজত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰে কয়, "এইটো হৈছে ৰাজস্থানী লোকনৃত্য় আৰু নগাঁৱৰ লোকসংগীতৰ ফিউজন । বহু দিনৰ পৰা এই পৰিকল্পনাতো চলি আছিল । অৱশেষত সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে ইউটিউবত আপলোড কৰা হৈছে । ৰাজা বৰুৱাও এই ভিডিঅ'টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।"

লগতে পঢ়ক:অসমলৈ গৌৰৱ: 'লয়লহৰী' সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ ৪টা বিভাগতে বিজয়ী ১৫ বছৰীয়া অভিলাষা

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথাৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে 'মহাবাহু The Brahmaputra'

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ৰাজস্থানী লোকসংগীত
শংকুৰাজ কোঁৱৰ
লোকসংগীত
SINGER SANKURAJ KONWAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Use of domestic gas cylinders in hotels and restaurants in Nagaon

নগাঁৱৰ হোটেল-ৰেস্তোঁৰাত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ

June 8, 2026 at 4:15 PM IST
Police seized several tractors in Jonai

জোনাই থানাত সোমাইছে ইখনৰ পিছত সিখন ট্ৰেক্টৰ, কিন্তু কিয় ?

June 7, 2026 at 7:50 PM IST
Dibrugarh Police

আদালতৰ চৌহদতে অধিবক্তাক প্ৰহাৰ আচামীৰ, আহত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

June 6, 2026 at 10:14 PM IST
BSF jawan from Tinisukia dies due to lightning strike in West Bengal

বজ্ৰপাতে প্ৰাণ ল'লে বিএছএফ জোৱানৰ, তিনিচুকীয়াত শোকৰ ছাঁ

June 6, 2026 at 8:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.