বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান - ASSAM YOUTH DEAD IN TAMIL NADU
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 7, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : July 7, 2026 at 4:08 PM IST
যোৰহাট: জীৱিকাৰ সন্ধানত অসমৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা যুৱক-যুৱতীৰ লগতে শ্ৰমিক সন্ধানহীন আৰু মৃত্য়ু হোৱাৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই তামিলনাডুত তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হয় । যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা চাহ বাগিচাৰ জিতেন আগেৰিয়াৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিছত এতিয়া দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
তামিলনাডুৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত যুৱকজন এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । পিছত যুৱকজনক ভেল্লোৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও যুৱকজনে অকাল মৃত্যুক সাবটিবলগীয়া হয় ।
ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ধনৰ অভাৱত নিজগৃহলৈ মৃতদেহ আনিব নোৱৰাত এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :স্বামী-সন্তানেৰে ভৰা সংসাৰ এৰি ক’লৈ গ’ল বনলতা? মঙলদৈত শাহুৰ কাতৰ অনুৰোধ?
যোৰহাট: জীৱিকাৰ সন্ধানত অসমৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা যুৱক-যুৱতীৰ লগতে শ্ৰমিক সন্ধানহীন আৰু মৃত্য়ু হোৱাৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই তামিলনাডুত তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হয় । যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা চাহ বাগিচাৰ জিতেন আগেৰিয়াৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিছত এতিয়া দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
তামিলনাডুৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত যুৱকজন এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । পিছত যুৱকজনক ভেল্লোৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও যুৱকজনে অকাল মৃত্যুক সাবটিবলগীয়া হয় ।
ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ধনৰ অভাৱত নিজগৃহলৈ মৃতদেহ আনিব নোৱৰাত এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :স্বামী-সন্তানেৰে ভৰা সংসাৰ এৰি ক’লৈ গ’ল বনলতা? মঙলদৈত শাহুৰ কাতৰ অনুৰোধ?