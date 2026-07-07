ETV Bharat / Videos

বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান - ASSAM YOUTH DEAD IN TAMIL NADU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন,মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 3:30 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 4:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: জীৱিকাৰ সন্ধানত অসমৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা যুৱক-যুৱতীৰ লগতে শ্ৰমিক সন্ধানহীন আৰু মৃত্য়ু হোৱাৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই তামিলনাডুত তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হয় । যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা চাহ বাগিচাৰ জিতেন আগেৰিয়াৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিছত এতিয়া দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।  

তামিলনাডুৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত যুৱকজন এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । পিছত যুৱকজনক ভেল্লোৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও যুৱকজনে অকাল মৃত্যুক সাবটিবলগীয়া হয় ।

ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ধনৰ অভাৱত নিজগৃহলৈ মৃতদেহ আনিব নোৱৰাত এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :স্বামী-সন্তানেৰে ভৰা সংসাৰ এৰি ক’লৈ গ’ল বনলতা? মঙলদৈত শাহুৰ কাতৰ অনুৰোধ?

কটকৰ পৰাই শেষ যোগাযোগ, ক'ত হেৰাল মণ্টু ?

যোৰহাট: জীৱিকাৰ সন্ধানত অসমৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা যুৱক-যুৱতীৰ লগতে শ্ৰমিক সন্ধানহীন আৰু মৃত্য়ু হোৱাৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই তামিলনাডুত তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হয় । যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা চাহ বাগিচাৰ জিতেন আগেৰিয়াৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিছত এতিয়া দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।  

তামিলনাডুৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত যুৱকজন এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । পিছত যুৱকজনক ভেল্লোৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও যুৱকজনে অকাল মৃত্যুক সাবটিবলগীয়া হয় ।

ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ধনৰ অভাৱত নিজগৃহলৈ মৃতদেহ আনিব নোৱৰাত এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :স্বামী-সন্তানেৰে ভৰা সংসাৰ এৰি ক’লৈ গ’ল বনলতা? মঙলদৈত শাহুৰ কাতৰ অনুৰোধ?

কটকৰ পৰাই শেষ যোগাযোগ, ক'ত হেৰাল মণ্টু ?

Last Updated : July 7, 2026 at 4:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

তামিলনাডু
ইটিভি ভাৰত অসম
মৰিয়নী
VELLORE MEDICAL COLLEGE
ASSAM YOUTH DEAD IN TAMIL NADU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jorhat News

নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহতজনৰ মৃত্যু, চিকিৎসালয়ত মন্ত্ৰী অতুল বৰা

July 7, 2026 at 2:40 PM IST
leopard rerror in Jorhat

পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকী

July 7, 2026 at 11:50 AM IST
Four organizations protest over the Assam-Nagaland border incident in Sarupathar

অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৰ ঘটনাক লৈ চাৰিটাকৈ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ

July 7, 2026 at 11:40 AM IST
Jorhat road accident

তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু

July 6, 2026 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.