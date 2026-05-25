মঙলদৈত অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান - অসম নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়ন

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 3:40 PM IST

মঙলদৈ: অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নে মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এক অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । য'ত অঞ্চলটোৰ পৰা হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ সম্পাদক ভূপেন বৰুৱাই কয়, "অসম মজদুৰ ইউনিয়নৰ দৰং জিলা সমিতিৰ এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত ৩০০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছোঁ । যাতে আমাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে । নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ আইন মতে শিক্ষা বৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এজন নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ দুটা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে শিক্ষা বৃত্তি পায় । যদি শতকৰা ৬০ ওপৰত নম্বৰ পায় তেনেহ'লে ৩ ধৰণৰ নগদ বঁটা পায় । লগতে সাধাৰণ হিচাপে যিটো শিক্ষা বৃত্তি আছে সেইটো পায় । গতিকে এই টকাখিনিৰে তেওঁলোকে স্কুলৰ নামভৰ্তি, সাজপাৰ আদিত খৰচ কৰিব পাৰিব ।"

অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি, সম্পাদকৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিষয়াববীয়া উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়িকা নীলিমা দেৱীও উপস্থিত থাকে ।

