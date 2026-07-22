ETV Bharat / Videos

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ বাবে নিৰ্বাচিত অবিনাশ ফুকন; উৎফুল্লিত পিতৃ-মাতৃ, গোলাঘাটৰ ক্ৰীড়ানুৰাগী - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ বাবে নিৰ্বাচিত অবিনাশ ফুকন; উৎফুল্লিত পিতৃ-মাতৃ, গোলাঘাটৰ ক্ৰীড়ানুৰাগী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগলৈ নিৰ্বাচিত হৈ গোলাঘাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দন নগৰৰ যুৱক অবিনাশ ফুকনে । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই অনুষ্ঠিত কৰা বাছনিত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৪ হাজাৰোধিক খেলুৱৈৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় গোলাঘাটৰ অবিনাশ ফুকন । খেলুৱৈগৰাকীক উৎসাহিত কৰিবলৈ চন্দন নগৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকলে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনায় ।

খেলুৱৈগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনাই ১৩ নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্যা ৰশ্মি বৰুৱা দাসে কয়, "মই বহু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ । যিহেতু অবিনাশ ফুকনক সৰুৰে পৰা পাইছোঁ । এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ অবিনাশ ফুকনে গোলাঘাটৰ বাবে বহু সুনাম অৰ্জন কৰিছে । তেওঁৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ । তেওঁ এজন ভাল ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰক, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ ।"  

আনহাতে, এপিএলৰ বাবে নিৰ্বাচিত অবিনাশ ফুকনে কয়, "মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ । এই খেলত মোৰ বহু অভিজ্ঞতা হ'ব । এই প্ৰতিযোগিতাত মই নিজৰ দলৰ বাবে ভাল খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিম । মই নৱম শ্ৰেণীৰ পৰায়ে ক্ৰিকেট খেলৰ অনুশীলন কৰি আহিছোঁ । এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৪৫০০ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ২৭০ জন খেলুৱৈ । তাৰ পৰা ১৬০ জন খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । মই চৰাইদেউ ছানৰাইজাৰ্ছৰ হৈ উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিম ।"  

লগতে পঢ়ক :অসমৰ এখন খেলপথাৰত ব্ৰাজিল-আৰ্জেণ্টিনাৰ তুমুল যুঁজ!

গোলাঘাট: অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগলৈ নিৰ্বাচিত হৈ গোলাঘাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দন নগৰৰ যুৱক অবিনাশ ফুকনে । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই অনুষ্ঠিত কৰা বাছনিত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৪ হাজাৰোধিক খেলুৱৈৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় গোলাঘাটৰ অবিনাশ ফুকন । খেলুৱৈগৰাকীক উৎসাহিত কৰিবলৈ চন্দন নগৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকলে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনায় ।

খেলুৱৈগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনাই ১৩ নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্যা ৰশ্মি বৰুৱা দাসে কয়, "মই বহু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ । যিহেতু অবিনাশ ফুকনক সৰুৰে পৰা পাইছোঁ । এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ অবিনাশ ফুকনে গোলাঘাটৰ বাবে বহু সুনাম অৰ্জন কৰিছে । তেওঁৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ । তেওঁ এজন ভাল ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰক, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ ।"  

আনহাতে, এপিএলৰ বাবে নিৰ্বাচিত অবিনাশ ফুকনে কয়, "মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ । এই খেলত মোৰ বহু অভিজ্ঞতা হ'ব । এই প্ৰতিযোগিতাত মই নিজৰ দলৰ বাবে ভাল খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিম । মই নৱম শ্ৰেণীৰ পৰায়ে ক্ৰিকেট খেলৰ অনুশীলন কৰি আহিছোঁ । এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৪৫০০ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ২৭০ জন খেলুৱৈ । তাৰ পৰা ১৬০ জন খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । মই চৰাইদেউ ছানৰাইজাৰ্ছৰ হৈ উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিম ।"  

লগতে পঢ়ক :অসমৰ এখন খেলপথাৰত ব্ৰাজিল-আৰ্জেণ্টিনাৰ তুমুল যুঁজ!

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ
ক্ৰিকেটাৰ অবিনাশ ফুকন
চৰাইদেউ ছানৰাইজাৰ্ছ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM PREMIUM LEAGUE 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Demand for repair of the embankment of Jaji River in Teok

আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো ! জাঁজী নদীৰ ছিগা মথাউৰিত বানাক্ৰান্তৰ বিননি

July 22, 2026 at 1:52 PM IST
Minister Pijush Hazarika

৩০ দিনৰ ভিতৰত কৃষকে পাব ক্ষতিপূৰণ, কৃষিমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

July 21, 2026 at 10:18 PM IST
JORHAT FLOOD

টীয়কত ভয়ানক অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা, এনডিআৰএফৰ বাবে প্ৰাণৰক্ষা ৫ লোকৰ

July 21, 2026 at 6:39 PM IST
MINISTER KAUSHIK RAI

বশিষ্ঠ নৈৰ বেদখলকাৰী তথ্য চক্ৰবিষয়াক সাত দিনৰ ভিতৰত দাখিলৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীৰ

July 21, 2026 at 6:37 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.