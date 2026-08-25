ETV Bharat / Videos

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণ; ইতিহাস ৰচিলে বৰপেটা ব্ৰেভছ দলে - ASSAM PREMIER LEAGUE CRICKET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত বৰপেটা ব্ৰেভছ দল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 7:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ চেম্পিয়ন বৰপেটা ব্ৰেভছ দলে মঙলবাৰে দিনৰ ভাগত বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হয় ।‌ গুৱাহাটীৰ পৰা দলটো পোনে পোনে আহি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে জিলাবাসীয়ে দলৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈ, প্ৰশিক্ষক আৰু কৰ্মকৰ্তাক উষ্ম আদৰণি জনায় ।

ইয়াৰ পাছতে বিজয়ী ট্ৰফীসহ দলটোৱে সত্ৰত সেৱা জনায় । বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত দলটোক লৈ বৰপেটা চহৰত এক সমদল বাহিৰ কৰা হয় ।‌

দলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী পংকজ আগৰৱালাই কয়, ‘‘অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণতে বৰপেটা ব্ৰেভছ দলে যি ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হ'ল ৷ ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা পৰৱৰ্তী সংস্কৰণবোৰতো অব্যাহত ৰখাৰ চেষ্টা চলাব । অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ জৰিয়তে অসমে আগন্তুক দিনবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নতুন নতুন খেলুৱৈৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ দুৱাৰ খুলি দিলে ।’’ দলৰ কেপ্টেইন কুনাল শৰ্মাই অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণতে খিতাপ দখল‌ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত তেওঁ যথেষ্ট আনন্দিত বুলি ব্যক্ত কৰে ।

ইয়াৰ পাছতে দলটোৰ সকলো খেলুৱৈক বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । উক্ত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক সনাতন দাস, বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক : অৰুণাচলৰ দুই মহিলা টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈৰ ভাৰতীয় এছিয়ান গেমছ দলত স্থান লাভ, মুখ্য়মন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ শুভেচ্ছা

বৰপেটা : অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ চেম্পিয়ন বৰপেটা ব্ৰেভছ দলে মঙলবাৰে দিনৰ ভাগত বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হয় ।‌ গুৱাহাটীৰ পৰা দলটো পোনে পোনে আহি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে জিলাবাসীয়ে দলৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈ, প্ৰশিক্ষক আৰু কৰ্মকৰ্তাক উষ্ম আদৰণি জনায় ।

ইয়াৰ পাছতে বিজয়ী ট্ৰফীসহ দলটোৱে সত্ৰত সেৱা জনায় । বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত দলটোক লৈ বৰপেটা চহৰত এক সমদল বাহিৰ কৰা হয় ।‌

দলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী পংকজ আগৰৱালাই কয়, ‘‘অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণতে বৰপেটা ব্ৰেভছ দলে যি ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হ'ল ৷ ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা পৰৱৰ্তী সংস্কৰণবোৰতো অব্যাহত ৰখাৰ চেষ্টা চলাব । অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ জৰিয়তে অসমে আগন্তুক দিনবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নতুন নতুন খেলুৱৈৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ দুৱাৰ খুলি দিলে ।’’ দলৰ কেপ্টেইন কুনাল শৰ্মাই অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণতে খিতাপ দখল‌ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত তেওঁ যথেষ্ট আনন্দিত বুলি ব্যক্ত কৰে ।

ইয়াৰ পাছতে দলটোৰ সকলো খেলুৱৈক বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । উক্ত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক সনাতন দাস, বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক : অৰুণাচলৰ দুই মহিলা টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈৰ ভাৰতীয় এছিয়ান গেমছ দলত স্থান লাভ, মুখ্য়মন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ শুভেচ্ছা

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম ক্ৰিকেট সন্থা
অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট
বৰপেটা ব্ৰেভছ দল
ASSAM PREMIER LEAGUE CRICKET 2026
APL WINNER BARPETA BRAVES

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JORHAT ANWESHA SAIKIA DEATH CASE

যোৰহাটৰ অন্বেষাকাণ্ডৰে জড়িত দুই অভিযুক্ত যুৱতীক ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ

August 22, 2026 at 7:42 AM IST
Tinsukia News

শদিয়াৰ জনজাতীয় ভূমিত নিশাৰ ভিতৰতে ২০০ৰো অধিক ঘৰ নিৰ্মাণ, ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া

August 21, 2026 at 9:32 PM IST
AASU-Asom Sena protest against drugs in Jorhat

ড্ৰাগছমুক্ত যোৰহাট গঢ়াৰ দাবীৰে আছু-অসম সেনাৰ বিক্ষোভ সমদল

August 21, 2026 at 6:46 PM IST
CPIM Protest

অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত কলগাছিয়াত চিপিআইএমৰ প্ৰতিবাদ

August 21, 2026 at 6:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.