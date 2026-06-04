নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক্সন মুডত অসম আৰক্ষী - DRUGS SEIZED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 4, 2026 at 4:27 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ/জোনাই : ড্ৰাগছ, গাঞ্জাকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈছে অসম আৰক্ষী । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছে । দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ সুখচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বেপাৰীপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাই বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে ছলমান শ্বেখ নামৰ এজন লোককো আটক কৰে । নিশা সুখচৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া জে এছ খোবুঙৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই আৰক্ষী দলটোৱে ছলমান শ্বেখৰ ঘৰৰ পৰা ২ কেজি ৭৪৬ গ্ৰাম গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় টেবলেটৰ ২ টা পেকেট জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই অঞ্চলত অভিযান চলাই অসম আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে । জোনাই আৰক্ষী থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক নিহাৰ চাংমাইৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৱে মূর্কংচেলেক ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ নগঞা কেম্পৰ পৰা নুৰুদ্দিন আলী নামৰ যুৱকজনৰ পৰা সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰে । অভিযুক্ত নুৰুদ্দিনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । নুৰুদ্দিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া ভাষ্য অনুসৰি গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ব্যক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁ ড্ৰাগছখিনি লৈ গৈছিল । অভিযুক্তই কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা আনি দিয়া মানুহ বেলেগ । নাম নাজানো । ইয়াতে গাঁৱৰ দুই-এজন ল'ৰাই খায় ।"
লগতে পঢ়ক :
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ/জোনাই : ড্ৰাগছ, গাঞ্জাকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈছে অসম আৰক্ষী । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছে । দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ সুখচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বেপাৰীপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাই বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে ছলমান শ্বেখ নামৰ এজন লোককো আটক কৰে । নিশা সুখচৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া জে এছ খোবুঙৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই আৰক্ষী দলটোৱে ছলমান শ্বেখৰ ঘৰৰ পৰা ২ কেজি ৭৪৬ গ্ৰাম গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় টেবলেটৰ ২ টা পেকেট জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই অঞ্চলত অভিযান চলাই অসম আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে । জোনাই আৰক্ষী থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক নিহাৰ চাংমাইৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৱে মূর্কংচেলেক ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ নগঞা কেম্পৰ পৰা নুৰুদ্দিন আলী নামৰ যুৱকজনৰ পৰা সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰে । অভিযুক্ত নুৰুদ্দিনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । নুৰুদ্দিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া ভাষ্য অনুসৰি গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ব্যক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁ ড্ৰাগছখিনি লৈ গৈছিল । অভিযুক্তই কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা আনি দিয়া মানুহ বেলেগ । নাম নাজানো । ইয়াতে গাঁৱৰ দুই-এজন ল'ৰাই খায় ।"
লগতে পঢ়ক :