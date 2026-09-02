ETV Bharat / Videos

অসম আৰক্ষীৰ পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma FB)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2026 at 8:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত বুধবাৰে অসম আৰক্ষীৰ ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক (DySP) আৰু ৩৭১ জন যোগাযোগ কনিষ্টবলৰ বাবে পাছিং আউট পেৰেড অনুষ্ঠিত হয় । পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ 

অসম আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা পোষ্ট কৰি কয়, "কাইলৈ ​​অসম আৰক্ষীৰ কাহিনীত এটা নতুন অধ্যায় সংযোজন হ'ব !দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ৩৭১ জন কনিষ্টবল (যোগাযোগ)ৰ পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

এক্সৰ পোষ্টটোত লগতে কোৱা হয়, "কৰ্তব্য, অনুশাসন, দৃঢ়তাৰে অসমৰ সেৱা কৰিবলৈ সাজু হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ সেৱা কৰ্মী । ২-৩ ছেপ্টেম্বৰত লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ষষ্ঠ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ।"

দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত বুধবাৰে অসম আৰক্ষীৰ ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক (DySP) আৰু ৩৭১ জন যোগাযোগ কনিষ্টবলৰ বাবে পাছিং আউট পেৰেড অনুষ্ঠিত হয় । পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ 

অসম আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা পোষ্ট কৰি কয়, "কাইলৈ ​​অসম আৰক্ষীৰ কাহিনীত এটা নতুন অধ্যায় সংযোজন হ'ব !দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ৩৭১ জন কনিষ্টবল (যোগাযোগ)ৰ পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

এক্সৰ পোষ্টটোত লগতে কোৱা হয়, "কৰ্তব্য, অনুশাসন, দৃঢ়তাৰে অসমৰ সেৱা কৰিবলৈ সাজু হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ সেৱা কৰ্মী । ২-৩ ছেপ্টেম্বৰত লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ষষ্ঠ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসম আৰক্ষী
পাছ আউট পেৰেড
HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM POLICE PASSING OUT PARADE

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

80th Independence Day

খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE

August 15, 2026 at 8:54 AM IST
80TH INDEPENDENCE DAY

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE

August 15, 2026 at 7:22 AM IST
ETV Bharat

দিল্লী আইআইটিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE

August 8, 2026 at 11:39 AM IST
President Droupadi Murmu Graces the 12th National Handloom Day celebrations at RBCC, New Delhi

দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস: ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু

August 7, 2026 at 11:27 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.