অসম আৰক্ষীৰ পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 2, 2026 at 8:26 AM IST
দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত বুধবাৰে অসম আৰক্ষীৰ ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক (DySP) আৰু ৩৭১ জন যোগাযোগ কনিষ্টবলৰ বাবে পাছিং আউট পেৰেড অনুষ্ঠিত হয় । পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
অসম আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা পোষ্ট কৰি কয়, "কাইলৈ অসম আৰক্ষীৰ কাহিনীত এটা নতুন অধ্যায় সংযোজন হ'ব !দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ৩৭১ জন কনিষ্টবল (যোগাযোগ)ৰ পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"
এক্সৰ পোষ্টটোত লগতে কোৱা হয়, "কৰ্তব্য, অনুশাসন, দৃঢ়তাৰে অসমৰ সেৱা কৰিবলৈ সাজু হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ সেৱা কৰ্মী । ২-৩ ছেপ্টেম্বৰত লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ষষ্ঠ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ।"
দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত বুধবাৰে অসম আৰক্ষীৰ ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক (DySP) আৰু ৩৭১ জন যোগাযোগ কনিষ্টবলৰ বাবে পাছিং আউট পেৰেড অনুষ্ঠিত হয় । পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
অসম আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা পোষ্ট কৰি কয়, "কাইলৈ অসম আৰক্ষীৰ কাহিনীত এটা নতুন অধ্যায় সংযোজন হ'ব !দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত ৩২ জন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ৩৭১ জন কনিষ্টবল (যোগাযোগ)ৰ পাছিং আউট পেৰেডত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"
এক্সৰ পোষ্টটোত লগতে কোৱা হয়, "কৰ্তব্য, অনুশাসন, দৃঢ়তাৰে অসমৰ সেৱা কৰিবলৈ সাজু হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ সেৱা কৰ্মী । ২-৩ ছেপ্টেম্বৰত লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ষষ্ঠ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ।"