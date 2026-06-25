ETV Bharat / Videos

মাজুলীৰ উপস্থিত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই; খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোটি টকীয়া এক বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা - SUSHANTA BORGOHAIN VISITED MAJULI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীত জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা মাজুলীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই । নামনি মাজুলীৰ কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে তেওঁ দুশ কোটি টকীয়া এক বৃহৎ আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে । 

তেওঁ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকতো মিলিত হয় ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে খহনীয়াগ্ৰস্ত মলয়া চাপৰি, কৰ্দৈগুৰি আৰু ভকতচাপৰি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় নৈপৰীয়া ৰাইজৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতি খহনীয়া সমস্যাৰ বুজ লয় । 

ইয়াৰ পাছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আউনিআটী সত্ৰৰ সমীপৰ ভকতচাপৰিলৈ সোমাই অহা সুঁতিটো বন্ধ কৰাৰ বাবে চলি থকা বিভাগীয় আঁচনিৰো অগ্ৰগতি পৰীক্ষা কৰে ।

মন্ত্ৰী সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁয়ে কয়, ‘‘ভকতচাপৰিৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ মূল হ’ল আমাৰ অভিযন্তাসকল ৷ বহুত যুঁজি যুঁজি তেওঁলোকে এই সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আজি আমি আমাৰ কৃতকাৰ্যতা চাবলৈ আহিলো ৷ ভকতচাপৰি আমাৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ মূল কেন্দ্ৰ ৷ ভকতচাপৰিক যেতিয়া আমি বচাব পাৰিছো, মাজুলীৰ বাবে এয়া শুভ লক্ষণ ৷’’

লগতে পঢ়ক : জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

মাজুলী : বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা মাজুলীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই । নামনি মাজুলীৰ কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে তেওঁ দুশ কোটি টকীয়া এক বৃহৎ আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে । 

তেওঁ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকতো মিলিত হয় ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে খহনীয়াগ্ৰস্ত মলয়া চাপৰি, কৰ্দৈগুৰি আৰু ভকতচাপৰি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় নৈপৰীয়া ৰাইজৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতি খহনীয়া সমস্যাৰ বুজ লয় । 

ইয়াৰ পাছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আউনিআটী সত্ৰৰ সমীপৰ ভকতচাপৰিলৈ সোমাই অহা সুঁতিটো বন্ধ কৰাৰ বাবে চলি থকা বিভাগীয় আঁচনিৰো অগ্ৰগতি পৰীক্ষা কৰে ।

মন্ত্ৰী সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁয়ে কয়, ‘‘ভকতচাপৰিৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ মূল হ’ল আমাৰ অভিযন্তাসকল ৷ বহুত যুঁজি যুঁজি তেওঁলোকে এই সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আজি আমি আমাৰ কৃতকাৰ্যতা চাবলৈ আহিলো ৷ ভকতচাপৰি আমাৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ মূল কেন্দ্ৰ ৷ ভকতচাপৰিক যেতিয়া আমি বচাব পাৰিছো, মাজুলীৰ বাবে এয়া শুভ লক্ষণ ৷’’

লগতে পঢ়ক : জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই
মাজুলীৰ খহনীয়া সমস্যা
মাজুলীত কোটি টকীয়া আঁচনিৰ কথা ঘোষণা
ই টিভি ভাৰত অসম
SUSHANTA BORGOHAIN VISITED MAJULI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FISHERIES MINISTER NILIMA DEVI

মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বলৈ নলবাৰীত প্ৰথমটো মৎস্য উৎপাদন প্ৰকল্প মুকলি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ

June 25, 2026 at 5:50 PM IST
MISSING IN DARJI RIVER

আত্মীয়ৰ দহা কৰিবলৈ গৈ অভয়াপুৰীত নৈত উটি গ’ল যুৱক

June 25, 2026 at 5:25 PM IST
DEATH BY DROWNING

সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

June 25, 2026 at 3:50 PM IST
DRUGS PADDLERS APPREHENDED

সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী

June 25, 2026 at 3:38 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.