ETV Bharat / Videos

বিজেপিৰে যুঁজ দিয়া সম্ভৱ নহ'ব : কিয় ক'লে লুৰীণজ্যোতিয়ে ? - LURINJYOTI GOGOI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয় সম্পৰ্কে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰ্যালোচনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 8:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : বিগত কেইবাটাও নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইও সফলতাৰ মুখ নেদেখা অসমৰ অন্যতম আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদে ইতিমধ্যে পৰাজয়ৰ কাৰণবোৰ পৰ্যালোচনা কৰি আছে । তাৰ মাজতে গোলাঘাটত এক দলীয় সভাত অংশ লৈ পৰাজয়ৰ কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি দুবাৰ বিধানসভা আৰু এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলো । তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হৈছো ।"

গগৈয়ে লগতে কয়,"দলৰ ভেটি তৃণমূল পৰ্যায়লৈ যেতিয়ালৈকে শক্তিশালী আৰু সুদৃঢ় নহ'ব, যেতিয়ালৈ দলৰ কেডাৰ বুথ পৰ্যায়লৈকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰো আৰু তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি বা কৰ্মশালাৰ যোগেদি কৌশলী, সুসংগবদ্ধ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে বিজেপিৰ দৰে টকা-পইচা থকা, আগ্ৰাসী, ভয়-ভাবুকিৰে ৰাজনীতি কৰা দলৰ লগত যুঁজ দিয়া ইমান সম্ভৱ নহ'ব । সেই কাৰণে যোৱা নিৰ্বাচনৰ বিপৰ্যয় খুব পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছো ।"

তেওঁ লগতে কয় যে, কেৱল নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাটোৱেই লক্ষ্য হ'ব নালাগে, বৰঞ্চ জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা অৰ্জন কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৰাজ্য আৰু দেশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বিকাশৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতি অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

লগতে পঢ়ক :

অখিল গগৈৰ গাড়ীৰ পিছে পিছে থাকিব এছকৰ্ট কাৰ: হঠাৎ কিয় বৃদ্ধি কৰা হ'ল নিৰাপত্তাৰক্ষী ?

গোলাঘাট : বিগত কেইবাটাও নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইও সফলতাৰ মুখ নেদেখা অসমৰ অন্যতম আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদে ইতিমধ্যে পৰাজয়ৰ কাৰণবোৰ পৰ্যালোচনা কৰি আছে । তাৰ মাজতে গোলাঘাটত এক দলীয় সভাত অংশ লৈ পৰাজয়ৰ কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি দুবাৰ বিধানসভা আৰু এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলো । তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হৈছো ।"

গগৈয়ে লগতে কয়,"দলৰ ভেটি তৃণমূল পৰ্যায়লৈ যেতিয়ালৈকে শক্তিশালী আৰু সুদৃঢ় নহ'ব, যেতিয়ালৈ দলৰ কেডাৰ বুথ পৰ্যায়লৈকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰো আৰু তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি বা কৰ্মশালাৰ যোগেদি কৌশলী, সুসংগবদ্ধ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে বিজেপিৰ দৰে টকা-পইচা থকা, আগ্ৰাসী, ভয়-ভাবুকিৰে ৰাজনীতি কৰা দলৰ লগত যুঁজ দিয়া ইমান সম্ভৱ নহ'ব । সেই কাৰণে যোৱা নিৰ্বাচনৰ বিপৰ্যয় খুব পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছো ।"

তেওঁ লগতে কয় যে, কেৱল নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাটোৱেই লক্ষ্য হ'ব নালাগে, বৰঞ্চ জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা অৰ্জন কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৰাজ্য আৰু দেশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বিকাশৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতি অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

লগতে পঢ়ক :

অখিল গগৈৰ গাড়ীৰ পিছে পিছে থাকিব এছকৰ্ট কাৰ: হঠাৎ কিয় বৃদ্ধি কৰা হ'ল নিৰাপত্তাৰক্ষী ?

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম জাতীয় পৰিষদ
লুৰীণজ্যোতি গগৈ
গোলাঘাট
ইটিভি ভাৰত অসম
LURINJYOTI GOGOI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

public toilet built 6 years ago still hasnt been opened

৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি

June 13, 2026 at 6:07 PM IST
JONAI FOREST DEPARTMENT

জোনাইৰ বনবিভাগৰ সফলতা, উদ্ধাৰ দুডাল বিষাক্ত সাপ

June 13, 2026 at 6:03 PM IST
Majuli News

মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়াম' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা

June 13, 2026 at 5:12 PM IST
Wild elephant infestation

ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস: নোৱাগাঁৱত বাসগৃহ ক্ষতিসাধন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

June 13, 2026 at 2:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.