চিলাপথাৰত অসম চৰকাৰৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ, কৃষকে পাব উচিত মূল্য
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 24, 2026 at 11:00 PM IST
জোনাই: অসমত এতিয়া ধান চপোৱাৰ বতৰ ৷ সেয়ে কৃষকসকলৰ উৎপাদিত ধানৰ উচিত মূল্য নিশ্চিত কৰা আৰু কৃষকসকলক সকাহ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে মঙলবাৰে চিলাপথাৰত অসম খাদ্য আৰু যোগান, অসামৰিক যোগান নিগম পৰিসীমিত অধীনত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় ।
চিলাপথাৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ মহাপ্ৰৱন্ধক ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তই কয়, "চিলাপাথাৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰই ৫ হেজাৰ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৷ এই কেন্দ্ৰটো চিচিবৰগাঁও চিমেন চাপৰি আৰু চিলাপথাৰ কৃষি চক্ৰ আঙুৰি লৈছে । এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টল ধানত চৰকাৰী নিৰ্ধাৰিত ন্যূনতম মূল্য ২,৬৪১ টকাত (MSP) ধান বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।"
অসমত খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগ, অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদ, সমবায় সমিতি বা নিৰ্ধাৰিত সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে এই কেন্দ্ৰসমূহ পৰিচালনা কৰে । ধেমাজি, গোগামুখ, তেলাম, চিলাপথাৰ ধেমাজি জিলাত অসম চৰকাৰে মুঠ পাঁচটা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আছে ।
লগতে পঢ়ক: আকাশলংঘী খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম, উদং হৈছে গ্ৰাহকৰ জেপ : বজাৰত জুই লাগিছে !
জোনাই: অসমত এতিয়া ধান চপোৱাৰ বতৰ ৷ সেয়ে কৃষকসকলৰ উৎপাদিত ধানৰ উচিত মূল্য নিশ্চিত কৰা আৰু কৃষকসকলক সকাহ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে মঙলবাৰে চিলাপথাৰত অসম খাদ্য আৰু যোগান, অসামৰিক যোগান নিগম পৰিসীমিত অধীনত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় ।
চিলাপথাৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ মহাপ্ৰৱন্ধক ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তই কয়, "চিলাপাথাৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰই ৫ হেজাৰ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৷ এই কেন্দ্ৰটো চিচিবৰগাঁও চিমেন চাপৰি আৰু চিলাপথাৰ কৃষি চক্ৰ আঙুৰি লৈছে । এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টল ধানত চৰকাৰী নিৰ্ধাৰিত ন্যূনতম মূল্য ২,৬৪১ টকাত (MSP) ধান বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।"
অসমত খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগ, অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদ, সমবায় সমিতি বা নিৰ্ধাৰিত সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে এই কেন্দ্ৰসমূহ পৰিচালনা কৰে । ধেমাজি, গোগামুখ, তেলাম, চিলাপথাৰ ধেমাজি জিলাত অসম চৰকাৰে মুঠ পাঁচটা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আছে ।
লগতে পঢ়ক: আকাশলংঘী খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম, উদং হৈছে গ্ৰাহকৰ জেপ : বজাৰত জুই লাগিছে !