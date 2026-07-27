অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয় প্ৰাকৃতিক নহয় মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ : চিপিআইএমএলৰ নেতা - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 27, 2026 at 6:54 PM IST
টীয়ক : চিপিআই (এমএল)ৰ অসম ৰাজ্যিক সম্পাদক বিবেক দাস সোমবাৰে টীয়কৰ জাঁজীমুখত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত তেওঁ সাহায্যও বিতৰণ কৰে ।
সেই সময়ত তেওঁ অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বৰ্তমান বানাক্ৰান্তক যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ সন্তোষজনক নহয় । আমি ভাবো এই দুৰ্যোগ কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় । এয়া এক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ । বহিঃৰাজ্যত অবৈধ কয়লাখনন, বন ধ্বংসৰ বাবে এই দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছে । অসমত ব্যৱসায় কৰা টাটা, আদানি, আম্বানী, ৰামদেৱ, অ'এনজিচিৰ দৰে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ চিএছআৰ ফান্দ কিয় এই পৰ্যন্ত অসমৰ বানৰ বাবে ঘোষণা কৰা নাই । এইটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন । চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'ব লাগে । মই ভাবো গোটেই বিষয়টোৰ বাবে চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত, পুঁজিপতিসকলৰ লাভৰ প্ৰতি মনোভাৱ ৰাখি যি কাম কৰিছে এই পলিচিবিলাক দায়ী হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ মতে অসমৰ সাংসদ, বিধায়কসকলেও এক-দুই মাহৰ দৰমহা দি ৰাইজক সহায় কৰক ।"
লগতে পঢ়ক :
চৰকাৰলৈ বাট নাচাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাইজ: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত পুনৰ প্ৰাণ পালে মানৱতাই
টীয়ক : চিপিআই (এমএল)ৰ অসম ৰাজ্যিক সম্পাদক বিবেক দাস সোমবাৰে টীয়কৰ জাঁজীমুখত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত তেওঁ সাহায্যও বিতৰণ কৰে ।
সেই সময়ত তেওঁ অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বৰ্তমান বানাক্ৰান্তক যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ সন্তোষজনক নহয় । আমি ভাবো এই দুৰ্যোগ কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় । এয়া এক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ । বহিঃৰাজ্যত অবৈধ কয়লাখনন, বন ধ্বংসৰ বাবে এই দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছে । অসমত ব্যৱসায় কৰা টাটা, আদানি, আম্বানী, ৰামদেৱ, অ'এনজিচিৰ দৰে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ চিএছআৰ ফান্দ কিয় এই পৰ্যন্ত অসমৰ বানৰ বাবে ঘোষণা কৰা নাই । এইটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন । চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'ব লাগে । মই ভাবো গোটেই বিষয়টোৰ বাবে চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত, পুঁজিপতিসকলৰ লাভৰ প্ৰতি মনোভাৱ ৰাখি যি কাম কৰিছে এই পলিচিবিলাক দায়ী হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ মতে অসমৰ সাংসদ, বিধায়কসকলেও এক-দুই মাহৰ দৰমহা দি ৰাইজক সহায় কৰক ।"
লগতে পঢ়ক :
চৰকাৰলৈ বাট নাচাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাইজ: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত পুনৰ প্ৰাণ পালে মানৱতাই