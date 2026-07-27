ETV Bharat / Videos

অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয় প্ৰাকৃতিক নহয় মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ : চিপিআইএমএলৰ নেতা - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয় প্ৰাকৃতিক নহয় মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ : চিপিআইএমএলৰ নেতা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 6:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক : চিপিআই (এমএল)ৰ অসম ৰাজ্যিক সম্পাদক বিবেক দাস সোমবাৰে টীয়কৰ জাঁজীমুখত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত তেওঁ সাহায্যও বিতৰণ কৰে ।

সেই সময়ত তেওঁ অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বৰ্তমান বানাক্ৰান্তক যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ সন্তোষজনক নহয় । আমি ভাবো এই দুৰ্যোগ কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় । এয়া এক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ । বহিঃৰাজ্যত অবৈধ কয়লাখনন, বন ধ্বংসৰ বাবে এই দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছে । অসমত ব্যৱসায় কৰা টাটা, আদানি, আম্বানী, ৰামদেৱ, অ'এনজিচিৰ দৰে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ চিএছআৰ ফান্দ কিয় এই পৰ্যন্ত অসমৰ বানৰ বাবে ঘোষণা কৰা নাই । এইটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন । চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'ব লাগে । মই ভাবো গোটেই বিষয়টোৰ বাবে চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত, পুঁজিপতিসকলৰ লাভৰ প্ৰতি মনোভাৱ ৰাখি যি কাম কৰিছে এই পলিচিবিলাক দায়ী হৈছে ।" 

তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ মতে অসমৰ সাংসদ, বিধায়কসকলেও এক-দুই মাহৰ দৰমহা দি ৰাইজক সহায় কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :

চৰকাৰলৈ বাট নাচাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাইজ: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত পুনৰ প্ৰাণ পালে মানৱতাই

টীয়ক : চিপিআই (এমএল)ৰ অসম ৰাজ্যিক সম্পাদক বিবেক দাস সোমবাৰে টীয়কৰ জাঁজীমুখত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত তেওঁ সাহায্যও বিতৰণ কৰে ।

সেই সময়ত তেওঁ অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বৰ্তমান বানাক্ৰান্তক যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ সন্তোষজনক নহয় । আমি ভাবো এই দুৰ্যোগ কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় । এয়া এক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ । বহিঃৰাজ্যত অবৈধ কয়লাখনন, বন ধ্বংসৰ বাবে এই দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছে । অসমত ব্যৱসায় কৰা টাটা, আদানি, আম্বানী, ৰামদেৱ, অ'এনজিচিৰ দৰে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ চিএছআৰ ফান্দ কিয় এই পৰ্যন্ত অসমৰ বানৰ বাবে ঘোষণা কৰা নাই । এইটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন । চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'ব লাগে । মই ভাবো গোটেই বিষয়টোৰ বাবে চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত, পুঁজিপতিসকলৰ লাভৰ প্ৰতি মনোভাৱ ৰাখি যি কাম কৰিছে এই পলিচিবিলাক দায়ী হৈছে ।" 

তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ মতে অসমৰ সাংসদ, বিধায়কসকলেও এক-দুই মাহৰ দৰমহা দি ৰাইজক সহায় কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :

চৰকাৰলৈ বাট নাচাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাইজ: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত পুনৰ প্ৰাণ পালে মানৱতাই

For All Latest Updates

TAGGED:

অসমৰ বান
চিপিআইএমএল নেতা
বিবেক দাস
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Mangaldoi teenagers missing

নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ দুই কিশোৰ

July 27, 2026 at 5:15 PM IST
Local people and police recovered body of missing person from the Beki River near Kalgachia

বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ব্য়ক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

July 27, 2026 at 3:00 PM IST
Jagiroad News

জাগীৰোডত ‘অৰ্পিতা’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আঠদিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি

July 27, 2026 at 1:32 PM IST
Uttar Kamalabari Satra Satradhikar Janardan Dev Goswami distributed Flood relief

বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য প্ৰদান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ

July 27, 2026 at 11:52 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.