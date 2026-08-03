সোলেঙী নৈয়ে গহপুৰত খহালে পকী দলং, যাতায়ত বিচ্ছিন্ন - ETV BHARAT ASSAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 3, 2026 at 7:06 PM IST
বিশ্বনাথ : এসময়ত গহপুৰৰ চকুপানী স্বৰূপ হৈ পৰা সোলেঙী নৈৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৷ সোমবাৰে ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এনচি সোণাপুৰ সংযোগী পথত থকা পকী দলঙৰ পুৱ দিশৰ এটা বৃহৎ অংশ খহাই নিয়ে ৷ যাৰ বাবে যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৷
স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ খহাই নিয়াত এনচি সোণাপুৰ, মধ্য সোণাপুৰ, উত্তৰ সোণাপুৰ, সোণাপুৰ ফৰেষ্ট, ৰঙাজান, ননকে সোলেঙী, ব্ৰহ্মপুৰকে ধৰি প্ৰায় ২০-৩০খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়ত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৷
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, সোলেঙী নৈৰ ওপৰত থকা দলঙখনৰ নিৰ্মাণত জৰিত ঠিকাদাৰৰ লগতে অভিযন্তাৰ চুড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ্তমান যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্ত মাহমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বন্যাৰ্তক সহায়ৰ আশ্বাস
বিশ্বনাথ : এসময়ত গহপুৰৰ চকুপানী স্বৰূপ হৈ পৰা সোলেঙী নৈৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৷ সোমবাৰে ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এনচি সোণাপুৰ সংযোগী পথত থকা পকী দলঙৰ পুৱ দিশৰ এটা বৃহৎ অংশ খহাই নিয়ে ৷ যাৰ বাবে যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৷
স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ খহাই নিয়াত এনচি সোণাপুৰ, মধ্য সোণাপুৰ, উত্তৰ সোণাপুৰ, সোণাপুৰ ফৰেষ্ট, ৰঙাজান, ননকে সোলেঙী, ব্ৰহ্মপুৰকে ধৰি প্ৰায় ২০-৩০খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়ত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৷
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, সোলেঙী নৈৰ ওপৰত থকা দলঙখনৰ নিৰ্মাণত জৰিত ঠিকাদাৰৰ লগতে অভিযন্তাৰ চুড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ্তমান যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্ত মাহমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বন্যাৰ্তক সহায়ৰ আশ্বাস