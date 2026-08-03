ETV Bharat / Videos

সোলেঙী নৈয়ে গহপুৰত খহালে পকী দলং, যাতায়ত বিচ্ছিন্ন - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সোলেঙী নৈয়ে গহপুৰত খহালে পকী দলং (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 7:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : এসময়ত গহপুৰৰ চকুপানী স্বৰূপ হৈ পৰা সোলেঙী নৈৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৷ সোমবাৰে ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এনচি সোণাপুৰ সংযোগী পথত থকা পকী দলঙৰ পুৱ দিশৰ এটা বৃহৎ অংশ খহাই নিয়ে ৷ যাৰ বাবে যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৷

স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ খহাই নিয়াত এনচি সোণাপুৰ, মধ্য সোণাপুৰ, উত্তৰ সোণাপুৰ, সোণাপুৰ ফৰেষ্ট, ৰঙাজান, ননকে সোলেঙী, ব্ৰহ্মপুৰকে ধৰি প্ৰায় ২০-৩০খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়ত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, সোলেঙী নৈৰ ওপৰত থকা দলঙখনৰ নিৰ্মাণত জৰিত ঠিকাদাৰৰ লগতে অভিযন্তাৰ চুড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ্তমান যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্ত মাহমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বন্যাৰ্তক সহায়ৰ আশ্বাস

বিশ্বনাথ : এসময়ত গহপুৰৰ চকুপানী স্বৰূপ হৈ পৰা সোলেঙী নৈৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৷ সোমবাৰে ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এনচি সোণাপুৰ সংযোগী পথত থকা পকী দলঙৰ পুৱ দিশৰ এটা বৃহৎ অংশ খহাই নিয়ে ৷ যাৰ বাবে যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৷

স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ৪১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ খহাই নিয়াত এনচি সোণাপুৰ, মধ্য সোণাপুৰ, উত্তৰ সোণাপুৰ, সোণাপুৰ ফৰেষ্ট, ৰঙাজান, ননকে সোলেঙী, ব্ৰহ্মপুৰকে ধৰি প্ৰায় ২০-৩০খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়ত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, সোলেঙী নৈৰ ওপৰত থকা দলঙখনৰ নিৰ্মাণত জৰিত ঠিকাদাৰৰ লগতে অভিযন্তাৰ চুড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ্তমান যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্ত মাহমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বন্যাৰ্তক সহায়ৰ আশ্বাস

For All Latest Updates

TAGGED:

বিশ্বনাথ
সোলেঙী নৈ
গহপুৰত বান
ETV BHARAT ASSAM
GOHPUR FLOOD

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jorhat Flood

জাঁজীয়ে ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ

August 3, 2026 at 7:57 PM IST
Minister Ranoj Pegu visits flood-affected areas of Dhemaji

ধেমাজিৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

August 3, 2026 at 6:31 PM IST
WILD ELEPHANT TERROR

কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

August 3, 2026 at 5:21 PM IST
Assam Police Anti drugs operation

ঘৰৰ চোতালত পুতি থৈছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, আটক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক

August 3, 2026 at 2:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.