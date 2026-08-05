ETV Bharat / Videos

বাঢ়নী পানীত পুনৰ বুৰ গ'ল ১৫০ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, টীয়কত হাহাকাৰ - ASSAM FLOOD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাঢ়নী পানীত পুনৰ বুৰ গ'ল ১৫০ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 2:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক : পুনৰ বিপদ বাঢ়িছে টীয়কৰ কাকজানবাসীৰ ৷ মঙলবাৰে নিশা কাকজান নদীৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গ'ল প্ৰায় ১৫০ টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৷ সেয়ে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ, উপায়ন্তৰ ৰাইজে পুনৰ পথৰ ওপৰত আশ্ৰয়শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰি বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ ইফালে বুধবাৰে কাকজান নদীৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে টীয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷

উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত হোৱা বিভীষিকাময় বান শুকোৱাৰ পাছত ঘৰ দুৱাৰ চাফ-চিকুণ কৰি ঘৰখনত সোমাইছিল তেনেতে মঙলবাৰে নিশা কাকজান নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলালে ১৫০ টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৷

এই সন্দৰ্ভত বন্যাৰ্তই কয়,"আমাৰ ইয়াত পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো পথ নাই । চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত যি কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিলে সেয়া বিসংগতি হৈছে । ইপিনে কাকজান নদীৰ মথাউৰি তিনি ঠাইত চিগাৰ ফলতে বাৰে বাৰে এই অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে । আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো সোনকালে কাকজান নদীৰ মথাউৰি মেৰামতি কৰক আৰু চাৰিলেনযুক্ত পথৰ বিসংগতি দূৰ কৰি পানী নিষ্কাষণৰ সু-ব্যৱস্থা কৰক।"

লগতে পঢ়ক: বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা

টীয়ক : পুনৰ বিপদ বাঢ়িছে টীয়কৰ কাকজানবাসীৰ ৷ মঙলবাৰে নিশা কাকজান নদীৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গ'ল প্ৰায় ১৫০ টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৷ সেয়ে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ, উপায়ন্তৰ ৰাইজে পুনৰ পথৰ ওপৰত আশ্ৰয়শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰি বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ ইফালে বুধবাৰে কাকজান নদীৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে টীয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷

উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত হোৱা বিভীষিকাময় বান শুকোৱাৰ পাছত ঘৰ দুৱাৰ চাফ-চিকুণ কৰি ঘৰখনত সোমাইছিল তেনেতে মঙলবাৰে নিশা কাকজান নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলালে ১৫০ টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৷

এই সন্দৰ্ভত বন্যাৰ্তই কয়,"আমাৰ ইয়াত পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো পথ নাই । চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত যি কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিলে সেয়া বিসংগতি হৈছে । ইপিনে কাকজান নদীৰ মথাউৰি তিনি ঠাইত চিগাৰ ফলতে বাৰে বাৰে এই অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে । আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো সোনকালে কাকজান নদীৰ মথাউৰি মেৰামতি কৰক আৰু চাৰিলেনযুক্ত পথৰ বিসংগতি দূৰ কৰি পানী নিষ্কাষণৰ সু-ব্যৱস্থা কৰক।"

লগতে পঢ়ক: বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ নেপালীখুঁটিত বন্যাৰ্তৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা

For All Latest Updates

TAGGED:

টীয়কত পুনৰ বান
টীয়কৰ কাকজান
কাকজান নদী
ETV BHARAT ASSAM
ASSAM FLOOD

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Artificial flood hits Jorhat,Traffic disruption

কৃত্ৰিম বানত বুৰিল যোৰহাট: বাসগৃহত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী

August 5, 2026 at 1:11 PM IST
A man lost his life in the floodwaters of Bhogdoi River

ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ

August 4, 2026 at 10:06 PM IST
CM HIMANTA BISWA SARMA

এককাল পানীত নামি শিৱসাগৰত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

August 4, 2026 at 6:35 PM IST
Assam Flood 2026

বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে নিজৰ দোকানৰ নতুন কাপোৰ দিলে আব্দুল মতিন শ্বেখে

August 4, 2026 at 2:56 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.