ETV Bharat / Videos

মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বলৈ নলবাৰীত প্ৰথমটো মৎস্য উৎপাদন প্ৰকল্প মুকলি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ - FISHERIES MINISTER NILIMA DEVI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৎস্য উৎপাদন প্ৰকল্প মুকলি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে নলবাৰীত প্ৰথমটো প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে । মৎস্য খেতিৰে থলুৱা কৃষকক স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে এটি অত্যাধুনিক মীন প্ৰকল্প মুকলি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । 

বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ মুকালমুৱাত এই প্ৰকল্পটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

মীন বিভাগৰ নলবাৰী আৰু কামৰূপ জিলাৰ বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত মুকালমুৱাৰ মেৰুৱাট্টাৰীত PMSY ৰ অধীনত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ তত্বাৱধানত শিঙি, শ'ল, পাভ আৰু শিঙৰা মাছৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে উৎপাদনৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হয় । 

প্ৰায় ১ লাখ টন থলুৱা মাছ উৎপাদনৰ লগতে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ লক্ষ্য লৈছে বিধায়ক নাাৰায়ন ডেকা আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে।

উল্লেখ্য যে, ১৬ টা বিশাল বিজ্ঞানসন্মত টেংকীত মাছৰ পোনা মেলি দিয়ে মীন মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে ৷ অসমৰ মানুহে এনেকুৱা ফিছ ফাৰ্মৰ আদৰ্শ লৈ ব্যৱসায়ীক ভিত্তিত সংস্থাপিত হোৱাৰ আহ্বান জনায় মীন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা জলাশয়, বিল আদিত মীন বিভাগৰ বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ লগতে অসমত উৎপাদিত মাছ বহিঃৰাজ্যলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে সকলো আলোচনা কৰা হ’ব  ৷’’

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি মৰিগাঁৱত গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে ২০ সহস্ৰাধিকে

নলবাৰী : মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে নলবাৰীত প্ৰথমটো প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে । মৎস্য খেতিৰে থলুৱা কৃষকক স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে এটি অত্যাধুনিক মীন প্ৰকল্প মুকলি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । 

বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ মুকালমুৱাত এই প্ৰকল্পটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

মীন বিভাগৰ নলবাৰী আৰু কামৰূপ জিলাৰ বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত মুকালমুৱাৰ মেৰুৱাট্টাৰীত PMSY ৰ অধীনত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ তত্বাৱধানত শিঙি, শ'ল, পাভ আৰু শিঙৰা মাছৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে উৎপাদনৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হয় । 

প্ৰায় ১ লাখ টন থলুৱা মাছ উৎপাদনৰ লগতে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ লক্ষ্য লৈছে বিধায়ক নাাৰায়ন ডেকা আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে।

উল্লেখ্য যে, ১৬ টা বিশাল বিজ্ঞানসন্মত টেংকীত মাছৰ পোনা মেলি দিয়ে মীন মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে ৷ অসমৰ মানুহে এনেকুৱা ফিছ ফাৰ্মৰ আদৰ্শ লৈ ব্যৱসায়ীক ভিত্তিত সংস্থাপিত হোৱাৰ আহ্বান জনায় মীন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা জলাশয়, বিল আদিত মীন বিভাগৰ বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ লগতে অসমত উৎপাদিত মাছ বহিঃৰাজ্যলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে সকলো আলোচনা কৰা হ’ব  ৷’’

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি মৰিগাঁৱত গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে ২০ সহস্ৰাধিকে

For All Latest Updates

TAGGED:

অত্যাধুনিক মীন প্ৰকল্প
মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী
নলবাৰীত মীন প্ৰকল্প মুকলি
ই টিভি ভাৰত অসম
FISHERIES MINISTER NILIMA DEVI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Minister Sushanta Borgohain visited Majuli to review the erosion situation

মাজুলীৰ উপস্থিত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই; খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোটি টকীয়া এক বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা

June 25, 2026 at 5:48 PM IST
MISSING IN DARJI RIVER

আত্মীয়ৰ দহা কৰিবলৈ গৈ অভয়াপুৰীত নৈত উটি গ’ল যুৱক

June 25, 2026 at 5:25 PM IST
DEATH BY DROWNING

সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

June 25, 2026 at 3:50 PM IST
DRUGS PADDLERS APPREHENDED

সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী

June 25, 2026 at 3:38 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.