বিধানসভাত দাখিল ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 10, 2026 at 9:35 AM IST
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (শুকুৰবাৰ) পঞ্চমটো দিন । আজি বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সদনত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এয়া প্ৰথমখন বাজেট বিধানসভাত দাখিল কৰে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ নতুন বাজেটক লৈ ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত ব্যাপক আশা-আকাংক্ষা । বিভিন্ন আঁচনিৰ উপৰি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নক লৈ চৰকাৰে কি ঘোষণা কৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলোৰে । উল্লেখ্য যে, নিয়ম অনুসৰি পহিলা এপ্ৰিলৰ পূৰ্বেই এই বাজেট দাখিল কৰিব লাগিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাজেট দাখিল কৰা হোৱা নাছিল । বিভিন্ন বিভাগৰ দীঘলীয়া পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আজি সদনত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰে বাজেট । এইবাৰ চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য, ৰাইজৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰা ।
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (শুকুৰবাৰ) পঞ্চমটো দিন । আজি বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সদনত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এয়া প্ৰথমখন বাজেট বিধানসভাত দাখিল কৰে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ নতুন বাজেটক লৈ ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত ব্যাপক আশা-আকাংক্ষা । বিভিন্ন আঁচনিৰ উপৰি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নক লৈ চৰকাৰে কি ঘোষণা কৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলোৰে । উল্লেখ্য যে, নিয়ম অনুসৰি পহিলা এপ্ৰিলৰ পূৰ্বেই এই বাজেট দাখিল কৰিব লাগিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাজেট দাখিল কৰা হোৱা নাছিল । বিভিন্ন বিভাগৰ দীঘলীয়া পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আজি সদনত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰে বাজেট । এইবাৰ চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য, ৰাইজৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰা ।