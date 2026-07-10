ETV Bharat / Videos

বিধানসভাত দাখিল ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিধানসভাত দাখিল ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 9:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (শুকুৰবাৰ) পঞ্চমটো দিন । আজি বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সদনত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এয়া প্ৰথমখন বাজেট বিধানসভাত দাখিল কৰে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ নতুন বাজেটক লৈ ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত ব্যাপক আশা-আকাংক্ষা । বিভিন্ন আঁচনিৰ উপৰি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নক লৈ চৰকাৰে কি ঘোষণা কৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলোৰে । উল্লেখ্য যে, নিয়ম অনুসৰি পহিলা এপ্ৰিলৰ পূৰ্বেই এই বাজেট দাখিল কৰিব লাগিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাজেট দাখিল কৰা হোৱা নাছিল । বিভিন্ন বিভাগৰ দীঘলীয়া পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আজি সদনত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰে বাজেট । এইবাৰ চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য, ৰাইজৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰা ।

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (শুকুৰবাৰ) পঞ্চমটো দিন । আজি বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সদনত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এয়া প্ৰথমখন বাজেট বিধানসভাত দাখিল কৰে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ নতুন বাজেটক লৈ ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত ব্যাপক আশা-আকাংক্ষা । বিভিন্ন আঁচনিৰ উপৰি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নক লৈ চৰকাৰে কি ঘোষণা কৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলোৰে । উল্লেখ্য যে, নিয়ম অনুসৰি পহিলা এপ্ৰিলৰ পূৰ্বেই এই বাজেট দাখিল কৰিব লাগিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাজেট দাখিল কৰা হোৱা নাছিল । বিভিন্ন বিভাগৰ দীঘলীয়া পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আজি সদনত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰে বাজেট । এইবাৰ চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য, ৰাইজৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰা ।

For All Latest Updates

TAGGED:

হিমন্ত চৰকাৰৰ বিত্তীয় বাজেট
বিধানসভাত দাখিল পূৰ্ণাংগ বাজেট
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
ASSAM BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিন, LIVE...

July 9, 2026 at 9:34 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন, LIVE...

July 8, 2026 at 9:38 AM IST
Assam Legislative Assembly LIVE

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন, LIVE...

July 7, 2026 at 9:35 AM IST
FIRST DAY OF THE 16TH ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন, LIVE...

July 6, 2026 at 9:34 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.