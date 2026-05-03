খাজানাতকৈ বাজনা বেছি কংগ্ৰেছৰ: ফলাফলৰ প্ৰাক্ সন্ধিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া পদ্ম হাজৰিকাৰ - ASSAM ELECTION RESULTS 2026
Published : May 3, 2026 at 9:10 PM IST
চতিয়া: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ লগতে দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা ৷ যোগ-বিয়োগৰ অংকত ব্যস্ত প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে কৰ্মী-সমৰ্থকসকল ৷ তাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ন-দুৱাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাই ৷ সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিক বিলুপ্তি ঘটাই গঠন কৰা হৈছিল ন-দুৱাৰ সমষ্টি ৷
সাংবাদিকৰ আগত পদ্ম হাজৰিকাই কয়, ‘‘এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোৱেই মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আটাইতকৈ সহজ নিৰ্বাচন ৷ চিন্তামুক্তভাৱেই মই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ ৰৈ আছোঁ ৷ এইবাৰ পঞ্চাশ হেজাৰৰো অধিক ভোটত মই জয়ী হৈ আহিম ৷ কংগ্ৰেছে কেতিয়াও জয়ী হোৱাৰ ভোজ খাৱ নোৱাৰে ৷ সেয়ে আগতেই ভোজ-ভাত খাই শেষ কৰি লৈছে ৷ কংগ্ৰেছৰ খাজানাতকৈ বাজনা বেছি ৷’’
