খাজানাতকৈ বাজনা বেছি কংগ্ৰেছৰ: ফলাফলৰ প্ৰাক্ সন্ধিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া পদ্ম হাজৰিকাৰ - ASSAM ELECTION RESULTS 2026

পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 9:10 PM IST

চতিয়া: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ লগতে দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা ৷ যোগ-বিয়োগৰ অংকত ব্যস্ত প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে কৰ্মী-সমৰ্থকসকল ৷ তাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ন-দুৱাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাই ৷ সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিক বিলুপ্তি ঘটাই গঠন কৰা হৈছিল ন-দুৱাৰ সমষ্টি ৷

সাংবাদিকৰ আগত পদ্ম হাজৰিকাই কয়, ‘‘এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোৱেই মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আটাইতকৈ সহজ নিৰ্বাচন ৷ চিন্তামুক্তভাৱেই মই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ ৰৈ আছোঁ ৷ এইবাৰ পঞ্চাশ হেজাৰৰো অধিক ভোটত মই জয়ী হৈ আহিম ৷ কংগ্ৰেছে কেতিয়াও জয়ী হোৱাৰ ভোজ খাৱ নোৱাৰে ৷ সেয়ে আগতেই ভোজ-ভাত খাই শেষ কৰি লৈছে ৷ কংগ্ৰেছৰ খাজানাতকৈ বাজনা বেছি ৷’’ 

লগতে পঢ়ক: ‘‘নিৰ্বাচনী বিজয়ৰ পাছত ফটকা ফুটাই হুলস্থূল কৰিলে ভোটাৰৰ বেয়া লাগে’’, মৃণাল শইকীয়াই জনালে বিশেষ আহ্বান

