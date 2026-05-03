৭০ খন আসন লাভেৰে ৰাজ্যত বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ’ব: অখিল গগৈৰ দাবী - ASSAM ELECTION 2026 RESULTS
Published : May 3, 2026 at 7:40 PM IST
শিৱসাগৰ: ভোটগণনালৈ সাজু প্ৰশাসন ৷ বুকুৰ ধপধপনি বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ৷ মাজত মাত্ৰ নিশাটো আছে ৷ তেনেস্থলত দেওবাৰে শিৱসাগৰত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো দলৰ নেতাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়," সোমবাৰে সকলো স্পষ্ট হ'ব, দিছপুৰত কাৰ হ'ব চৰকাৰ ৷"
বিৰোধীয়ে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "মূল্যবৃদ্ধি, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এইবাৰ ভোট দিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে ৷ সেয়ে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ৭০ খন আসন লাভ কৰি ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷ পৰিৱৰ্তনৰ আশাত ৰাইজে ভোটদান কৰিছে ৷ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা, ব্যৱসায়ত আহি পৰা মন্দাৱস্থা, বিজেপিৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পক্ষত ভোটদান কৰিছে ৷"
