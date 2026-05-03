ETV Bharat / Videos

৭০ খন আসন লাভেৰে ৰাজ্যত বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ’ব: অখিল গগৈৰ দাবী - ASSAM ELECTION 2026 RESULTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰাজ্যত বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ''ব বুলি দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: ভোটগণনালৈ সাজু প্ৰশাসন ৷ বুকুৰ ধপধপনি বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ৷ মাজত মাত্ৰ নিশাটো আছে ৷ তেনেস্থলত দেওবাৰে শিৱসাগৰত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো দলৰ নেতাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়," সোমবাৰে সকলো স্পষ্ট হ'ব, দিছপুৰত কাৰ হ'ব চৰকাৰ ৷"

বিৰোধীয়ে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "মূল্যবৃদ্ধি, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এইবাৰ ভোট দিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে ৷ সেয়ে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ৭০ খন আসন লাভ কৰি ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷ পৰিৱৰ্তনৰ আশাত ৰাইজে ভোটদান কৰিছে ৷ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা, ব্যৱসায়ত আহি পৰা মন্দাৱস্থা, বিজেপিৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পক্ষত ভোটদান কৰিছে ৷"

লগতে পঢ়ক:দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে জালুকবাৰীৰ ৰাইজে,বাকী ফলাফলে ক’ব: বিদিশা নেওগ

শিৱসাগৰ: ভোটগণনালৈ সাজু প্ৰশাসন ৷ বুকুৰ ধপধপনি বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ৷ মাজত মাত্ৰ নিশাটো আছে ৷ তেনেস্থলত দেওবাৰে শিৱসাগৰত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো দলৰ নেতাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়," সোমবাৰে সকলো স্পষ্ট হ'ব, দিছপুৰত কাৰ হ'ব চৰকাৰ ৷"

বিৰোধীয়ে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "মূল্যবৃদ্ধি, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এইবাৰ ভোট দিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে ৷ সেয়ে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ৭০ খন আসন লাভ কৰি ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷ পৰিৱৰ্তনৰ আশাত ৰাইজে ভোটদান কৰিছে ৷ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা, ব্যৱসায়ত আহি পৰা মন্দাৱস্থা, বিজেপিৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পক্ষত ভোটদান কৰিছে ৷"

লগতে পঢ়ক:দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে জালুকবাৰীৰ ৰাইজে,বাকী ফলাফলে ক’ব: বিদিশা নেওগ

For All Latest Updates

TAGGED:

শিৱসাগৰ সমষ্টি
বিধায়ক অখিল গগৈ
কুশল দুৱৰী
গৌৰৱ গগৈ
ASSAM ELECTION 2026 RESULTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

biswanath news

সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা, সাজু বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 7:20 PM IST
majuli mla bhuban gam

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত: বিধায়ক ভূৱন গাম

May 3, 2026 at 6:50 PM IST
Assam Assembly Election 2026

পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা; কেনেদৰে সাজু হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন ?

May 3, 2026 at 6:39 PM IST
Majuli News

মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, ভোটগণনালৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.