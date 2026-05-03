সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা, সাজু বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 3, 2026 at 7:20 PM IST
বিশ্বনাথ: সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন । উল্লেখ্য যে, বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় মহলাত, বিহালী আৰু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১৪ খনকৈ টেবুল থাকিব আৰু ১৭ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা কৰা হ'ব ।
একেদৰে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খনকৈ টেবুলত ১৭ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা কৰা হ'ব । আনহাতে, গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খনকৈ টেবুল থাকিব যদিও সমষ্টিটোৰ ভোটগণনা ১৯ টা ৰাউণ্ডত সম্পন্ন হ'ব ৷ ভোটগণনাৰ বাবে ৪২ গৰাকী কাউন্টিং চুপাৰভাইজাৰ, ৪২ গৰাকী কাউন্টিং সহায়ক আৰু ৪২ গৰাকী মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ৷
জিলাখনত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া যাতে শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্ত লক্ষীনন্দন চহৰীয়াই।
