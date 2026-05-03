ETV Bharat / Videos

সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা, সাজু বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভোটগণনাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে বিশ্বনাথত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 7:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ: সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন । উল্লেখ্য যে, বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় মহলাত, বিহালী আৰু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১৪ খনকৈ টেবুল থাকিব আৰু ১৭ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা কৰা হ'ব ।

একেদৰে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খনকৈ টেবুলত ১৭ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা কৰা হ'ব । আনহাতে, গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খনকৈ টেবুল থাকিব যদিও সমষ্টিটোৰ ভোটগণনা ১৯ টা ৰাউণ্ডত সম্পন্ন হ'ব ৷ ভোটগণনাৰ বাবে ৪২ গৰাকী কাউন্টিং চুপাৰভাইজাৰ, ৪২ গৰাকী কাউন্টিং সহায়ক আৰু ৪২ গৰাকী মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ৷

জিলাখনত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া যাতে শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্ত লক্ষীনন্দন চহৰীয়াই।

লগতে পঢ়ক:পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা; কেনেদৰে সাজু হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন ?

বিশ্বনাথ: সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন । উল্লেখ্য যে, বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় মহলাত, বিহালী আৰু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১৪ খনকৈ টেবুল থাকিব আৰু ১৭ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা কৰা হ'ব ।

একেদৰে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খনকৈ টেবুলত ১৭ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা কৰা হ'ব । আনহাতে, গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খনকৈ টেবুল থাকিব যদিও সমষ্টিটোৰ ভোটগণনা ১৯ টা ৰাউণ্ডত সম্পন্ন হ'ব ৷ ভোটগণনাৰ বাবে ৪২ গৰাকী কাউন্টিং চুপাৰভাইজাৰ, ৪২ গৰাকী কাউন্টিং সহায়ক আৰু ৪২ গৰাকী মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ৷

জিলাখনত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া যাতে শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্ত লক্ষীনন্দন চহৰীয়াই।

লগতে পঢ়ক:পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা; কেনেদৰে সাজু হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন ?

For All Latest Updates

TAGGED:

বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন
বিহালী বিধানসভা সমষ্টি
গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টি
বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

majuli mla bhuban gam

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত: বিধায়ক ভূৱন গাম

May 3, 2026 at 6:50 PM IST
Assam Assembly Election 2026

পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা; কেনেদৰে সাজু হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন ?

May 3, 2026 at 6:39 PM IST
Majuli News

মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, ভোটগণনালৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 5:30 PM IST
ROAD ACCIDENT IN SOUTH SALMARA

মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়ালে বৃদ্ধক

May 3, 2026 at 4:59 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.