ETV Bharat / Videos

বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল: জনতা ভৱনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ - undefined

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অসমৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অন্ত ৷  ২৫খন জিলাৰ ২০২৩ খন গাঁও ভয়াবহ বানৰ কৱলত ৷ ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ১৮-২০ জুলাইৰ ভিতৰত উজনি অসমত স্বাভাৱিকতকৈ ১৮১% আৰু সমগ্ৰ অসমত ৩৩% অধিক বৃষ্টিপাত হৈছিল । চৰাইদেউত স্বাভাৱিকতকৈ ৪৩৬% আৰু শিৱসাগৰত ১৩৪% অধিক বৰষুণ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি ৪০টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৯৩৯খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত ৷

অসমৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অন্ত ৷  ২৫খন জিলাৰ ২০২৩ খন গাঁও ভয়াবহ বানৰ কৱলত ৷ ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ১৮-২০ জুলাইৰ ভিতৰত উজনি অসমত স্বাভাৱিকতকৈ ১৮১% আৰু সমগ্ৰ অসমত ৩৩% অধিক বৃষ্টিপাত হৈছিল । চৰাইদেউত স্বাভাৱিকতকৈ ৪৩৬% আৰু শিৱসাগৰত ১৩৪% অধিক বৰষুণ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি ৪০টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৯৩৯খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Assembly

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ

July 24, 2026 at 9:43 AM IST
16th ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY BUDGET SESSION, 23rd JULY, 2026

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ৰ দশম দিন...LIVE

July 23, 2026 at 10:03 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন LIVE

July 22, 2026 at 9:40 AM IST
Inaugurate the first academic session of the Post Graduate Programme in Management at IIM Guwahati

আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন LIVE

July 21, 2026 at 12:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.