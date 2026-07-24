বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল: জনতা ভৱনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ - undefined
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 24, 2026 at 3:52 PM IST
অসমৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অন্ত ৷ ২৫খন জিলাৰ ২০২৩ খন গাঁও ভয়াবহ বানৰ কৱলত ৷ ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ১৮-২০ জুলাইৰ ভিতৰত উজনি অসমত স্বাভাৱিকতকৈ ১৮১% আৰু সমগ্ৰ অসমত ৩৩% অধিক বৃষ্টিপাত হৈছিল । চৰাইদেউত স্বাভাৱিকতকৈ ৪৩৬% আৰু শিৱসাগৰত ১৩৪% অধিক বৰষুণ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি ৪০টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৯৩৯খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত ৷
অসমৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অন্ত ৷ ২৫খন জিলাৰ ২০২৩ খন গাঁও ভয়াবহ বানৰ কৱলত ৷ ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ১৮-২০ জুলাইৰ ভিতৰত উজনি অসমত স্বাভাৱিকতকৈ ১৮১% আৰু সমগ্ৰ অসমত ৩৩% অধিক বৃষ্টিপাত হৈছিল । চৰাইদেউত স্বাভাৱিকতকৈ ৪৩৬% আৰু শিৱসাগৰত ১৩৪% অধিক বৰষুণ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি ৪০টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৯৩৯খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত ৷