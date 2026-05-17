ETV Bharat / Videos

আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ - ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে শপত লোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহানগৰীৰ বৰবাৰীস্থিত আৰএছএছৰ মুখ্যকার্যলয়ত উপস্থিত হয় ৷ দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীস্থিত আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ দেওবাৰে দিনৰ ১১ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰএছএছৰ মুখ্যকাৰ্যালত উপস্থিত হৈ আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ সৈতে ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ প্ৰায় আধাঘণ্টা ধৰি হোৱা বৈঠকত অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুদৰ্শনালয়ৰ পৰা ওলাই যায়।

অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ ইফালে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে মোহন ভাগৱতৰ নেতৃত্বত আৰএছএছ বিষয়াববীয়াৰ সৈতে এখনি গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰায় ৫ ঘণ্টা ধৰি বৈঠকৰ অন্তত দিনৰ তিনি বজাত সুদৰ্শনালয় পৰা বিমান বন্দৰ অভিমুখে ওলাই যায় আৰএছএছ প্ৰধানগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:৮ হাজাৰ ধানৰ বীজ সংৰক্ষণেৰে অভিলেখ তিতাবৰস্থিত অসম ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ

গুৱাহাটী: দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে শপত লোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহানগৰীৰ বৰবাৰীস্থিত আৰএছএছৰ মুখ্যকার্যলয়ত উপস্থিত হয় ৷ দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীস্থিত আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ দেওবাৰে দিনৰ ১১ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰএছএছৰ মুখ্যকাৰ্যালত উপস্থিত হৈ আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ সৈতে ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ প্ৰায় আধাঘণ্টা ধৰি হোৱা বৈঠকত অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুদৰ্শনালয়ৰ পৰা ওলাই যায়।

অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ ইফালে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে মোহন ভাগৱতৰ নেতৃত্বত আৰএছএছ বিষয়াববীয়াৰ সৈতে এখনি গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰায় ৫ ঘণ্টা ধৰি বৈঠকৰ অন্তত দিনৰ তিনি বজাত সুদৰ্শনালয় পৰা বিমান বন্দৰ অভিমুখে ওলাই যায় আৰএছএছ প্ৰধানগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:৮ হাজাৰ ধানৰ বীজ সংৰক্ষণেৰে অভিলেখ তিতাবৰস্থিত অসম ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
আৰএছএছ
আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত
ETV BHARAT ASSAM
ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

HEAVY STROM HITS DIBRUGARH

খোৱাঙত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ; গছ পৰি ভাঙিল বহু বাহন, উৰুৱাই নিলে বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত

May 17, 2026 at 5:00 PM IST
Bear spotted in Dergaon residential area

দেৰগাঁৱত নিশা ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ; আতংকিত ৰাইজ

May 17, 2026 at 4:55 PM IST
National Dengue Day celebrated in Dhubri

ধুবুৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগু দিৱস পালন

May 16, 2026 at 9:40 PM IST
PM Vishwakarma Scheme workshop in Barpeta

সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ বজাৰ প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ পেকেজিঙত গুৰুত্ব

May 16, 2026 at 9:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.