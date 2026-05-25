অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন LIVE - ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

অসম বিধানসভা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 9:40 AM IST

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে তৃতীয়টো দিন ৷ আজি সদনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি লগতে আন কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ পাছত ২১ মে’ শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন আৰম্ভ হয় ৷ অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা সদনত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰে ৷ অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় ৷ কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কংগ্ৰেছে সদন ত্যাগ কৰে ৷ আনহাতে, বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বাধা প্ৰদান কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা কৈ সদনত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026
অসম বিধানসভা অধিৱেশন
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি
ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

