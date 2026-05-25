অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন LIVE - ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026
Published : May 25, 2026 at 9:40 AM IST
অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে তৃতীয়টো দিন ৷ আজি সদনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি লগতে আন কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ পাছত ২১ মে’ শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন আৰম্ভ হয় ৷ অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা সদনত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰে ৷ অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় ৷ কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কংগ্ৰেছে সদন ত্যাগ কৰে ৷ আনহাতে, বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বাধা প্ৰদান কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা কৈ সদনত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
