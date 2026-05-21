অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন LIVE - ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026
Published : May 21, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 9:49 AM IST
আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন ৷ অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰলৈ শপত লোৱাৰ পাছত এয়া প্ৰথমখন বিধানসভা অধিৱেশন ৷ আজি বিধানসভাৰ সদস্যসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰে ৷ প্ৰ’টেম অধ্যক্ষ চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীয়ে তেওঁলোকক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ তদুপৰি আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষও নিৰ্বাচন কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে এনডিএই জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ নাম অধ্যক্ষৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ৷ ইফালে অধিবেশনৰ প্ৰথমদিনা জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি কেইবাগৰাকীও বিধায়কক বিধানসভাৰ মজিয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ উল্লেখ্য যে এইবাৰ বিধানসভা যিকোনো বিধেয়ক উত্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ’ব শাসক পক্ষ ৷ কিয়নো বিধানসভাৰ সিংহভাগ আসন এইবাৰ দখল কৰিছে এনডিএই ৷
