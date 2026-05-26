ETV Bharat / Videos

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন LIVE - ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসম বিধানসভা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 10:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে চতুৰ্থ দিন ৷ সোমবাৰে অসম বিধানসভাত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code), অসম, ২০২৬ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হয় ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰে ৷ বিধেয়কখন উত্থাপনৰ সময়ত বিৰোধীয়ে সদনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷

আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই বিধেয়কখনক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন বিধানসভাত সম-নাগৰিক সংহিতা-২০২৬ বিধেয়ক নামেৰে উত্থাপন কৰা হয় ৷ অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ পাছত ২১ মে’ শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল ৷ অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা সদনত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰে ৷

অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হৈছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কংগ্ৰেছে সদন ত্যাগ কৰে ৷ আনহাতে, বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বাধা প্ৰদান কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে চতুৰ্থ দিন ৷ সোমবাৰে অসম বিধানসভাত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code), অসম, ২০২৬ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হয় ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰে ৷ বিধেয়কখন উত্থাপনৰ সময়ত বিৰোধীয়ে সদনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷

আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই বিধেয়কখনক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন বিধানসভাত সম-নাগৰিক সংহিতা-২০২৬ বিধেয়ক নামেৰে উত্থাপন কৰা হয় ৷ অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ পাছত ২১ মে’ শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল ৷ অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা সদনত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰে ৷

অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হৈছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কংগ্ৰেছে সদন ত্যাগ কৰে ৷ আনহাতে, বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বাধা প্ৰদান কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা অধিৱেশন
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন LIVE: উত্থাপিত হৈছে ইউচিচি

May 25, 2026 at 9:40 AM IST
16TH ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন LIVE

May 22, 2026 at 9:33 AM IST
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন LIVE

May 21, 2026 at 9:35 AM IST
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ ৪৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত গুৰুদেৱ শ্ৰীশ্ৰী ৰবি শংকৰ LIVE

May 20, 2026 at 6:53 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.