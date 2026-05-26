অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন LIVE - ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026
Published : May 26, 2026 at 10:08 AM IST
অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে চতুৰ্থ দিন ৷ সোমবাৰে অসম বিধানসভাত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code), অসম, ২০২৬ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হয় ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰে ৷ বিধেয়কখন উত্থাপনৰ সময়ত বিৰোধীয়ে সদনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷
আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই বিধেয়কখনক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন বিধানসভাত সম-নাগৰিক সংহিতা-২০২৬ বিধেয়ক নামেৰে উত্থাপন কৰা হয় ৷ অসমত এনডিএই তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ পাছত ২১ মে’ শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল ৷ অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা সদনত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰে ৷
অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হৈছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কংগ্ৰেছে সদন ত্যাগ কৰে ৷ আনহাতে, বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বাধা প্ৰদান কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
