পুৱাৰে চলি আছে ভোটগণনা, আশাবাদী প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 4, 2026 at 11:42 AM IST
বিশ্বনাথ: বিশ্বনাথ জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় মহলাত ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ আৰু ৭১ নং বিহালী (অনুসূচীত জাতি) আৰু ৭২ নং গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ তত্বাৱধানত পুৱা ৮:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ।
বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১৪ খনকৈ টেবুলত এই ভোটগণনা চলি থকা লগতে ১৭ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা সমাপ্ত হ'ব । একেদৰে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খন টেবুল চলি আছে ভোটগণনা আৰু ১৭ টা ৰাউণ্ডত এই ভোটগণনা সমাপ্ত হ'ব ।
আনহাতে গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা কক্ষত ১২ খনকৈ টেবুল ভোটগণনা চলি থকা লগতে সমষ্টিটোৰ ভোটগণনা ১৯ টা ৰাউণ্ডত সমাপ্ত হ'ব ।
