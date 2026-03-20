বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 8:50 PM IST

বাক্সা : নৱ গঠিত ৪২নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলে মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক প্ৰক্ষেপ কৰে । শুকুৰবাৰে বিপিএফ দলৰ পৰা মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক প্ৰক্ষেপ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দলীয় নেতা-কৰ্মীসকল । ইয়াৰ পিচতেই তেওঁ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷

বিটিচিৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই  ৷ এইবাৰ বিজয়ী হ'লে ৰাইজৰ বাবে বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ কাৰণে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব বুলি কয় ৷ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই সমষ্টিটোত পানীৰ সমস্যা, কৃষিৰ লগতে বানৰ সমস্যা, খোৱাপানী সমস্যা সমাধান কৰিব বুলিও কয় ।

লগতে পঢ়ক:অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব, জিতু গোস্বামী

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰোধিতা অতুল-জয়ন্তৰ, দিছপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতাক

