বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026
Published : March 20, 2026 at 8:50 PM IST
বাক্সা : নৱ গঠিত ৪২নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলে মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক প্ৰক্ষেপ কৰে । শুকুৰবাৰে বিপিএফ দলৰ পৰা মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মক প্ৰক্ষেপ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দলীয় নেতা-কৰ্মীসকল । ইয়াৰ পিচতেই তেওঁ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷
বিটিচিৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ৷ এইবাৰ বিজয়ী হ'লে ৰাইজৰ বাবে বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ কাৰণে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব বুলি কয় ৷ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই সমষ্টিটোত পানীৰ সমস্যা, কৃষিৰ লগতে বানৰ সমস্যা, খোৱাপানী সমস্যা সমাধান কৰিব বুলিও কয় ।
