দলে-বলে গৈ মনোনয়ন দাখিল নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই দখিল কৰিলে মনোনয়ন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 6:29 PM IST

নগাঁও: নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই দখিল কৰিলে মনোনয়ন । শুকুৰবাৰে ৬০ নং নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নিজা বাসগৃহৰ পৰা সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ সমাবেশেৰে দলে-বলে নাচি বাগি শোভাযাত্ৰাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰি জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই কয়, "আমাৰ ওপৰত ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদ আছে । ৰাইজৰ যি মৰম আশীৰ্বাদ দেখা পাইছো যোৱা ১০টা বছৰ আমি ৰাইজৰ মাজত যি কৰিছো তাৰবাবে আমাক আঁকোৱালি লৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে আদৰিলে ৰঙানদীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজক

কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভেজাল : মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বিৰোধীক আক্ৰমণ অশোক সিংহলৰ

ETV Bharat Assamese Team

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল ভূৱন গামৰ

March 20, 2026 at 6:03 PM IST
BJP candidate Mayur Borgohain

পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক লগত লৈ নাজিৰাৰ পৰা ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ মনোনয়ন দাখিল

March 20, 2026 at 5:34 PM IST
Assam Assembly Election 2026

মই আজি নিজেই উপেক্ষিত ! যদি বহি দিওঁ কংগ্ৰেছে দিছপুৰ দখল কৰিব : জয়ন্ত দাস

March 20, 2026 at 5:25 PM IST
MAHA SHIVRATRI 2026

লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ শ্ৰীশ্ৰী হিন্দাল প্ৰভু মন্দিৰৰ প্ৰাংগন

February 15, 2026 at 1:45 PM IST

