পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু মহানগৰ প্ৰশাসন, ১৪ খন টেবুলত কাউন্টিং হ'ব পাঁচ সমষ্টিৰ - ASSAM ELECTION RESULTS 2026

ভোটগণনাৰ বাবে সাজু মহানগৰ প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 8:30 PM IST

গুৱাহাটী: সোমবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । কামৰূপ মহানগৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন । পুৱা ৮ বজাৰ পৰা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰত ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব । এই কথা সদৰী কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে ।

তেওঁ কয়, "মহানগৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু ৷ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰত দুখন গেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । য'ত এখন কাউনটিং বিষয়াসকলৰ বাবে থাকিব । আনখন ৰাজনৈতিক দলৰ বা প্ৰাৰ্থীৰ এজেন্টসকলৰ বাবে থাকিব । ১৪ খন টেবুলত কাউন্টিং কৰা হ'ব । পোষ্টেল বেলটৰ বাবে বেলেগ টেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰৰ চৌহদৰ পৰা ১০০ মিটাৰ ভিতৰত গাড়ীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ  । চেন্টাৰটোৰ চৌহদৰ পৰা ২০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ফটকা ফুটোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে । ভোটগণনাৰ দিনা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত কোনো ধৰণৰ আতচবাজি, বিজয়ী সমদল, শ্ল'গান দিয়াৰ ক্ষেত্রত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিলে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩নং ধাৰাৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব।" 

লগতে পঢ়ক:নিউ গুৱাহাটীত বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ দৃঢ়তা দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ

