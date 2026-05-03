পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু মহানগৰ প্ৰশাসন, ১৪ খন টেবুলত কাউন্টিং হ'ব পাঁচ সমষ্টিৰ - ASSAM ELECTION RESULTS 2026
Published : May 3, 2026 at 8:30 PM IST
গুৱাহাটী: সোমবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । কামৰূপ মহানগৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন । পুৱা ৮ বজাৰ পৰা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰত ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব । এই কথা সদৰী কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে ।
তেওঁ কয়, "মহানগৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু ৷ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰত দুখন গেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । য'ত এখন কাউনটিং বিষয়াসকলৰ বাবে থাকিব । আনখন ৰাজনৈতিক দলৰ বা প্ৰাৰ্থীৰ এজেন্টসকলৰ বাবে থাকিব । ১৪ খন টেবুলত কাউন্টিং কৰা হ'ব । পোষ্টেল বেলটৰ বাবে বেলেগ টেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰৰ চৌহদৰ পৰা ১০০ মিটাৰ ভিতৰত গাড়ীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ । চেন্টাৰটোৰ চৌহদৰ পৰা ২০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ফটকা ফুটোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে । ভোটগণনাৰ দিনা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত কোনো ধৰণৰ আতচবাজি, বিজয়ী সমদল, শ্ল'গান দিয়াৰ ক্ষেত্রত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিলে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩নং ধাৰাৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব।"
