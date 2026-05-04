দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ ভুৱন গামক - ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

মাজুলীত ভুৱন গামৰ বিজয় (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 6:10 PM IST

মাজুলী: বহু প্ৰতীক্ষিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা ৷ ৰাজ্যৰ অধিকাংশ সমষ্টিতে বিজেপিৰ বিজয় যাত্ৰা ৷ আন বহু সমষ্টিত জয়ৰ দিশে বিজেপি ৷ ৯৮ নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ আসনখনৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছে ভুৱন গামক ৷ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ দি ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক ৷

নিৰ্বাচনত জয় লাভ কৰাৰ পিছত ভুৱন গামে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘পোনপ্ৰথমে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাই লৈছোঁ । অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ । সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ । লগতে মাজুলীৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজি মাজুলীত যি ধৰণে আমাৰ চৰকাৰে উন্নয়ন কৰিছে, সেই উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমাৰ মাজুলীৰ ৰাইজে আমাৰ লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিছে । আজি আমাৰ দলে পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়ী হ’বলৈ সক্ষম হ'লোঁ । মই ভাবোঁ আমাৰ যি আধৰুৱা কাম, সকলো হাতত লোৱা কামবোৰ কৰিব পৰা যাব আৰু আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এইদৰেই মৰম কৰিব ।

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গামে কয়, ‘‘মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ, আমাৰ দলে যেনেকৈ বিচাৰিছিলে, সেইমতেই আমি ফল পোৱা হৈছে ।’’ ইফালে তেওঁ কয় বিৰোধী পাৰ্টীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাওঁ।

বিৰোধী দলক উদ্দেশ্যি গাম কয়, ‘‘তেখেতসকলকো মই বেয়া নাপাওঁ আৰু তেখেতসকলেও কাম কৰি যাওক আৰু তেখেতসকলেও আমাক সহায় সহযোগিতা কৰক মাজুলীক যাতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ ।’’

৯৮ নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টি
ভুৱন গাম
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

