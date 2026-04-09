গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত হিলদল ভাঙি আহিছে লোক - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত হিলদল ভাঙি আহিছে লোক (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 3:56 PM IST

বিশ্বনাথ : গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ভোটাৰৰ ভিৰ দেখা গৈছে । বিহালী সমষ্টিত ১৯৮ টা ভোটকেন্দ্ৰত অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । তাৰ ভিতৰত বটিয়ামাৰী পবিত্ৰা দেৱী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থকা ১৫২ আৰু ১৫৩ নং ভোটকেন্দ্ৰতো পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । পুৰুষ, মহিলা উভয়েই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত । গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত অংশ লৈ এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ । সম্পূৰ্ণ শান্তি-শৃংখলাৰে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । ৰাইজক যথেষ্ট উৎসাহিত দেখিছোঁ । প্ৰতিকূল বতৰতো আহি তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে । অন্যবাৰতকৈ এই সম্পূৰ্ণ বিপৰীত । এইবাৰ সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে ভোটগ্ৰহণ ।"

লগতে পঢ়ক :

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰত লানি নিছিগা ভিৰ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ভোটদান
বিশ্বনাথ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Assamese Team

