নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান সম্পন্ন - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 4:59 PM IST
সোণাপুৰ: অসমত শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন । পুৱাৰে পৰা ভোটাৰৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে । পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ সন্মুখত দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে । বিশেষকৈ ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ আদৰ্শ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ ভিৰ আছিল লক্ষণীয় ।
যুৱ ভোটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শতায়ু গৰকা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় । শাৰীৰিক অসুস্থতাকো নেওচি বহু লোকে ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ অহা দৃশ্যই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
এগৰাকী ভোটাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "নতুন সমষ্টি লাভ কৰি আমাৰ উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে । আমি বিচাৰোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে ডিমৰীয়াৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰক ।" আনহাতে এজন অসুস্থ ভোটাৰে আক্ষেপ কৰি কয় যে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ’লেও তেওঁ নাগৰিকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আহিছে ।
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল । ইজিপ্ত, এংগোলা, বেনিন, ক্ৰৱেছিয়া, মেক্সিকো, পৰ্তুগাল আৰু শ্ৰীলংকাৰ পৰা অহা এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰে । অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনা আৰু ভোটাৰৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ দেখি দলটোৱে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে পুৱাতেই ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই পৰিয়ালসহ ক্ষেত্ৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰে । তেওঁ ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি নিৰ্বাচনত এক সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
সোণাপুৰ: অসমত শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন । পুৱাৰে পৰা ভোটাৰৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে । পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ সন্মুখত দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে । বিশেষকৈ ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ আদৰ্শ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ ভিৰ আছিল লক্ষণীয় ।
যুৱ ভোটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শতায়ু গৰকা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় । শাৰীৰিক অসুস্থতাকো নেওচি বহু লোকে ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ অহা দৃশ্যই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
এগৰাকী ভোটাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "নতুন সমষ্টি লাভ কৰি আমাৰ উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে । আমি বিচাৰোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে ডিমৰীয়াৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰক ।" আনহাতে এজন অসুস্থ ভোটাৰে আক্ষেপ কৰি কয় যে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ’লেও তেওঁ নাগৰিকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আহিছে ।
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল । ইজিপ্ত, এংগোলা, বেনিন, ক্ৰৱেছিয়া, মেক্সিকো, পৰ্তুগাল আৰু শ্ৰীলংকাৰ পৰা অহা এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰে । অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনা আৰু ভোটাৰৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ দেখি দলটোৱে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে পুৱাতেই ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই পৰিয়ালসহ ক্ষেত্ৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰে । তেওঁ ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি নিৰ্বাচনত এক সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।