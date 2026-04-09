নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান সম্পন্ন - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত প্ৰথম ভোটদান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 4:59 PM IST

সোণাপুৰ: অসমত শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন । পুৱাৰে পৰা ভোটাৰৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে । পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ সন্মুখত দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে । বিশেষকৈ ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ আদৰ্শ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ ভিৰ আছিল লক্ষণীয় ।  

যুৱ ভোটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শতায়ু গৰকা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় । শাৰীৰিক অসুস্থতাকো নেওচি বহু লোকে ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ অহা দৃশ্যই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰিছে ।  

এগৰাকী ভোটাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "নতুন সমষ্টি লাভ কৰি আমাৰ উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে । আমি বিচাৰোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে ডিমৰীয়াৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰক ।" আনহাতে এজন অসুস্থ ভোটাৰে আক্ষেপ কৰি কয় যে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ’লেও তেওঁ নাগৰিকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আহিছে ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল । ইজিপ্ত, এংগোলা, বেনিন, ক্ৰৱেছিয়া, মেক্সিকো, পৰ্তুগাল আৰু শ্ৰীলংকাৰ পৰা অহা এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰে । অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনা আৰু ভোটাৰৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ দেখি দলটোৱে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ।

ইফালে পুৱাতেই ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই পৰিয়ালসহ ক্ষেত্ৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰে । তেওঁ ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি নিৰ্বাচনত এক সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত নাৰী-যুৱ প্ৰজন্মৰ অধিক অংশগ্ৰহণ বিচাৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

নিজৰ ভোটটো নিজকে দিয়াৰ সৌভাগ্য সকলোৰে নহয়: পৰমানন্দৰ আনন্দ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত নাৰী-যুৱ প্ৰজন্মৰ অধিক অংশগ্ৰহণ বিচাৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

নিজৰ ভোটটো নিজকে দিয়াৰ সৌভাগ্য সকলোৰে নহয়: পৰমানন্দৰ আনন্দ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ডিমৰীয়া সমষ্টি
ভোটগ্ৰহণ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Assamese Team

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Bhabesh kalita casts his vote in rangia

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই

April 9, 2026 at 5:06 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

দুই কন্যাৰ সৈতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনৰ ভোটদান

April 9, 2026 at 4:55 PM IST
Assam assembly election 2026, Angarag Papon Mahanta cast his vote

ভোটদান কৰি পাপনে ক'লে- এইবাৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান নকৰো...

April 9, 2026 at 4:54 PM IST
Assam Assembly Election 2026

ভোটাৰৰ ভিৰ দেখি উৎফুল্লিত জয়ন্ত মল্ল, সপৰিয়ালে ভোটদান নলবাৰীত

April 9, 2026 at 4:22 PM IST

