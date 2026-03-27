ধেমাজি সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰেলী - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 27, 2026 at 11:09 AM IST
ধেমাজি : ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰেলীৰে চমক ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালক লৈ শ শ সমৰ্থকে উলিয়ালে বাইক-গাড়ীৰ ৰেলী ৷ ধেমাজি সদৰৰ কেইবাটাও পথ অতিক্ৰম কৰে এই বিশাল ৰেলীটোৱে ৷ বিজেপি-মিত্ৰজোঁটক সচকিত কৰি তোলা এই বিশাল ৰেলীত অংশ লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে এইবাৰ ৰাইজ আৰু হিমন্ত বাহিনীৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৷
তেওঁ কয়, "এই নিৰ্বাচন হ’ল বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ ৷ যি বিজেপি চৰকাৰে দুবাৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহি কোনোধৰণৰ কাম নকৰিলে ৷ কেৱল উন্নয়নৰ কিছুমান শ্ল’গান দি আছে আৰু প্ৰলোভন আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জিকি যাব বুলি ভাবিছে ৷ যোৱাবাৰ অসমত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ নোহোৱা বাবে আমি জিকিব পৰা নাছিলো ৷ এই নিৰ্বাচনটো ’১৬ চনৰ নহয়, এই নিৰ্বাচনটো ২০২১ৰ নহয় ৷ এই নিৰ্বাচনটো হিমন্ত বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে গৰজি উঠিছে ৷"
ইপিনে, ধেমাজি সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালে কয়, “যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে যেনে ধৰণে বিভাজনৰ সুযোগ লৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল এইবাৰ আৰু আমি সেই সুযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই ৷"
