ধেমাজি সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰেলী - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ধেমাজি সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰেলী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 11:09 AM IST

ধেমাজি : ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰেলীৰে চমক ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালক লৈ শ শ সমৰ্থকে উলিয়ালে বাইক-গাড়ীৰ ৰেলী ৷ ধেমাজি সদৰৰ কেইবাটাও পথ অতিক্ৰম কৰে এই বিশাল ৰেলীটোৱে ৷ বিজেপি-মিত্ৰজোঁটক সচকিত কৰি তোলা এই বিশাল ৰেলীত অংশ লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে এইবাৰ ৰাইজ আৰু হিমন্ত বাহিনীৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৷

তেওঁ কয়, "এই নিৰ্বাচন হ’ল বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ ৷ যি বিজেপি চৰকাৰে দুবাৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহি কোনোধৰণৰ কাম নকৰিলে  ৷ কেৱল উন্নয়নৰ কিছুমান শ্ল’গান দি আছে আৰু প্ৰলোভন আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জিকি যাব বুলি ভাবিছে  ৷ যোৱাবাৰ অসমত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ নোহোৱা বাবে আমি জিকিব পৰা নাছিলো ৷ এই নিৰ্বাচনটো ’১৬ চনৰ নহয়, এই নিৰ্বাচনটো ২০২১ৰ নহয় ৷ এই নিৰ্বাচনটো হিমন্ত বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে গৰজি উঠিছে  ৷"

ইপিনে, ধেমাজি সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালে কয়, “যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে যেনে ধৰণে বিভাজনৰ সুযোগ লৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল এইবাৰ আৰু আমি সেই সুযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই ৷"

লগতে পঢ়ক : তিনিচুকীয়াৰ ছয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান ?

