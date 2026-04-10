ইভিএম জমা দিবলৈ অহা বিষয়া-কৰ্মচাৰীক ফুল-গামোচাৰে আদৰণি প্ৰশাসনৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ভোটদান পৰ্ব সামৰি উভতি অহা বিষয়াসকলক উষ্ম আদৰণি নগাঁও প্ৰশাসনৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 7:48 AM IST

নগাঁও : ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ইভিএমকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী লৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশাই ষ্ট্ৰং ৰূমবোৰত উপস্থিত হৈছে প'লিং বিষয়া, প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু আৰক্ষী জোৱানসকল । অৱশ্যে নগাঁও জিলাত ইভিএম লৈ ষ্ট্ৰং ৰূমত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এক ব্যতিক্ৰমী অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হ'ল বিষয়া আৰু আৰক্ষীসকল । কাৰণ তেওঁলোকক জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰশাসনে উষ্ম আদৰণি জনালে । ওচৰত বিহুৱা দলৰ বিহু নৃত্য আৰু লগে লগে ফুল আৰু গামোচাৰে ভোটকেন্দ্ৰত দায়িত্ব পালন কৰি উভতি অহা সকলো প'লিং বিষয়া, প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু আৰক্ষীল লোকসকলক আদৰণি জনালে প্ৰশাসনে । এই দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰিল বিষয়াসকল । নগাঁৱৰ ৩ টাকৈ ষ্ট্ৰং ৰূম ক্ৰমে নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় আৰু ডছন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰজা কৰিলে ।

লগতে পঢ়ক :

নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰত ডাঙৰ পৰ্দাত চলি থাকিল আইপিএলৰ খেল !

লগতে পঢ়ক :

নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰত ডাঙৰ পৰ্দাত চলি থাকিল আইপিএলৰ খেল !

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam assembly election 2026, BJP candidate Dheeraj Goala cast his vote

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত

April 9, 2026 at 10:00 PM IST
Assam assembly election 2026, Piyush Hazarika cast his vote

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি পৱন খেড়াক সমালোচনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ

April 9, 2026 at 9:53 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

হাতত লাখুটি, মনত আত্মবিশ্বাস লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ আহিল ৭৫ বছৰীয়া আইতা

April 9, 2026 at 8:47 PM IST
Assam Assembly Election 2026

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টোৱে ভোটত প্ৰভাৱ পেলাইছে: চিপিআই(এমএল)ৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানেন্দ্ৰ সৰকাৰ

April 9, 2026 at 8:21 PM IST

