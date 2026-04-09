মানৱ ডেকাই লখিমপুৰত ভোটদান কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে! - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 1:32 PM IST
লখিমপুৰ: ভোটদান কৰি লখিমপুৰত ক্ষমা-প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাই । আচলতে কোনো দায়-জগৰৰ বাবে নহয়, নিৰ্বাচনী বতৰত, প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত তেওঁ যদি অজানিতে কাৰোবাৰ অন্তৰত দুখ লগা কথা কৈছিল সেই সকলৰ ওচৰতহে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক্ষমা বিচাৰে । তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত যদি ভুলতে হ’লেও কাৰোবাক কিবা অন্তৰত দুখ লগা কথা কৈছিলোঁ, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ । লগতে প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দী প্ৰাৰ্থীলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।’’ নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১৩৯ নং ভোট কেন্দ্রত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মানৱ ডেকাই ।
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ ভোট দান কৰে । ভোটদানৰ পাছত তেওঁ কয়, ‘‘এইবাৰ কোন জিকিব সেয়া ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব । ৰাইজে আশীর্বাদ দিলে মই জিকিলে ৪ তাৰিখৰ পাছত মই সমষ্টিটোৰ বাবে কি কৰিম সেয়া মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিম ।’’ ভোটদান ৰাইজৰ সৰ্বোচ্চ অধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰি এইবাৰ অতি শান্তিপূৰ্ণ তথা নিয়াৰিকৈ নিৰ্বাচনটো পাৰ হোৱাত তেওঁ সন্তোষ প্রকাশ কৰে । বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি মানৱ ডেকাই কয় ‘‘বিজেপিয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবই । বিজেপিৰ নীতিয়েই তেনেকুৱা । হয় প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰক নহয় আঁতৰি যাওক ।’’ এইবাৰ এনডিএৰ ফলাফল খুব ভাল হ’ব বুলিও তেওঁ কয় । যোৱা সময়ছোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মানৱ ডেকাই কয়, ‘‘বিগত সময়খিনিত মই এদিনো শুই-বহি কটোৱা নাছিলোঁ । চেষ্টাৰ ক্ৰটি কৰা নাছিলোঁ । এনেকুৱা এটা দি নাই যিটো দিনত মই ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাকৈ আছিলোঁ । সেইখিনি ৰাইজে মূল্যায়ন কৰিব ৷’’
লখিমপুৰ: ভোটদান কৰি লখিমপুৰত ক্ষমা-প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাই । আচলতে কোনো দায়-জগৰৰ বাবে নহয়, নিৰ্বাচনী বতৰত, প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত তেওঁ যদি অজানিতে কাৰোবাৰ অন্তৰত দুখ লগা কথা কৈছিল সেই সকলৰ ওচৰতহে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক্ষমা বিচাৰে । তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত যদি ভুলতে হ’লেও কাৰোবাক কিবা অন্তৰত দুখ লগা কথা কৈছিলোঁ, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ । লগতে প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দী প্ৰাৰ্থীলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।’’ নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১৩৯ নং ভোট কেন্দ্রত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মানৱ ডেকাই ।
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ ভোট দান কৰে । ভোটদানৰ পাছত তেওঁ কয়, ‘‘এইবাৰ কোন জিকিব সেয়া ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব । ৰাইজে আশীর্বাদ দিলে মই জিকিলে ৪ তাৰিখৰ পাছত মই সমষ্টিটোৰ বাবে কি কৰিম সেয়া মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিম ।’’ ভোটদান ৰাইজৰ সৰ্বোচ্চ অধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰি এইবাৰ অতি শান্তিপূৰ্ণ তথা নিয়াৰিকৈ নিৰ্বাচনটো পাৰ হোৱাত তেওঁ সন্তোষ প্রকাশ কৰে । বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি মানৱ ডেকাই কয় ‘‘বিজেপিয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবই । বিজেপিৰ নীতিয়েই তেনেকুৱা । হয় প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰক নহয় আঁতৰি যাওক ।’’ এইবাৰ এনডিএৰ ফলাফল খুব ভাল হ’ব বুলিও তেওঁ কয় । যোৱা সময়ছোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মানৱ ডেকাই কয়, ‘‘বিগত সময়খিনিত মই এদিনো শুই-বহি কটোৱা নাছিলোঁ । চেষ্টাৰ ক্ৰটি কৰা নাছিলোঁ । এনেকুৱা এটা দি নাই যিটো দিনত মই ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাকৈ আছিলোঁ । সেইখিনি ৰাইজে মূল্যায়ন কৰিব ৷’’
