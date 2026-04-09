বানেকুছিৰ ভোটকেন্দ্ৰত সপৰিয়ালে ভোটদান চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

বানেকুছিৰ ভোটকেন্দ্ৰত সপৰিয়ালে ভোটদান চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 3:00 PM IST

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে ভোটকেন্দ্ৰবোৰত পুৱাৰ পৰা ভোটাৰৰ ভিৰ দেখা গৈছে । জিলাখনৰ বানেকুছিৰ ডাঙুৱাপাৰাৰ ভোটকেন্দ্ৰত পুৱাই পৰিয়ালৰ সৈতে মন্ত্ৰী তথা টিহু সমষ্টিৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত হ'ল । স্বামী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সৈতে পত্নী তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ ৰীতা চৌধুৰী আৰু পুত্ৰইও একেলগে ভোটদান কৰিলে । ভোটদান কৰাৰ পিছতে সকলোকে নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট প্ৰদান কৰাৰ বাবে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনালে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । ভোটদানৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "প্ৰতিকূল বতৰৰ পিছতো সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে । গতিকে এইটো ভাল খবৰ । গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভলক্ষণ ।"

লগতে পঢ়ক :

পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজ ওলাই আহিছে : ভোটদানৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
নলবাৰী
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

